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政治

回首823　蔡英文：砲彈不能改變台灣人堅守家園的決心

記者林仕祥／台北報導2018/08/23 12:17
▲總統蔡英文回首823砲戰表示，再多的砲彈也不能改變台灣人堅守家園的決心，「60年前是這樣，60年後也是這樣」。（資料圖／總統府提供）
▲總統蔡英文回首823砲戰表示，再多的砲彈也不能改變台灣人堅守家園的決心，「60年前是這樣，60年後也是這樣」。（資料圖／總統府提供）

總統蔡英文表示，今（23）日是八二三砲戰60周年，這場台灣保衛戰昭告世界，再多的砲彈也不能改變台灣人堅守家園的決心，「60年前是這樣，60年後也是這樣」。團結、團結、再團結，是八二三砲戰精神，也是台海和平穩定的基石。

蔡英文表示，回首過去，她要代表國家感謝當年在前線作戰、後勤支援的所有英勇戰士們，因為有他們保家衛國，為國家犧牲奉獻，台灣才能保有自由、民主、繁榮的生活。如果要給這場戰役一個最大的意義，應該要看見台灣人不分你我、不分先來後到、不分族群、團結守護台灣的決心。

蔡英文指出，她上任後全力推動國防事務革新，支持部隊強化戰力，帶領國軍堅定走向國防自主，目的是要讓國軍更有力量，能夠保衛國家、守護人民。「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，是國軍不變的任務，支持國軍，做國軍的後盾，也是台灣社會的共識。

蔡英文強調，在兩岸關係上，我們堅定守護民主自由現狀，始終保持善意，但絕對不會在壓力下低頭，台灣人民珍惜和平，也願意用對話化解兩岸分歧。但我們從不會把國家安全當作理所當然，今天的和平，是60年前，無數軍民同胞用血汗守下，更是世代國軍弟兄姊妹，24小時全天候保家衛國，用實力創造出來的。

蔡英文說，1958年的金門是戰火猛烈的戰地，也是台澎金馬全體國人團結一心，守護國家的象徵。我們不會忘記那樣的團結精神，面對外力打壓時，更不會忘記當我們團結的時候，國家可以多強大。「團結、團結、再團結，這就是八二三炮戰的精神，也是台海和平穩定的基石」，我們要緬懷、牢記並傳承下去。
 

關鍵字蔡英文823砲戰國軍兩岸
紀念823　馬英九金門向烈士致敬17縣市豪大雨特報　賴籲國人嚴防

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