回首823　蔡英文：砲彈不能改變台灣人堅守家園的決心

總統蔡英文表示，今（23）日是八二三砲戰60周年，這場台灣保衛戰昭告世界，再多的砲彈也不能改變台灣人堅守家園的決心，「60年前是這樣，60年後也是這樣」。團結、團結、再團結，是八二三砲戰精神，也是台海和平穩定的基石。

蔡英文表示，回首過去，她要代表國家感謝當年在前線作戰、後勤支援的所有英勇戰士們，因為有他們保家衛國，為國家犧牲奉獻，台灣才能保有自由、民主、繁榮的生活。如果要給這場戰役一個最大的意義，應該要看見台灣人不分你我、不分先來後到、不分族群、團結守護台灣的決心。

蔡英文指出，她上任後全力推動國防事務革新，支持部隊強化戰力，帶領國軍堅定走向國防自主，目的是要讓國軍更有力量，能夠保衛國家、守護人民。「為中華民國生存發展而戰，為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，是國軍不變的任務，支持國軍，做國軍的後盾，也是台灣社會的共識。