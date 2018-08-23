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中央社

柯恩認罪延燒 紐約州傳喚查川普基金會

中央社2018/08/23 11:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國紐約州一名官員表示，紐約州稅務部門為調查川普基金會（TrumpFoundation）慈善活動有無涉及不法，今天已向總統川普的前私人律師柯恩發出傳票。

這位不願具名的官員表示，在柯恩（MichaelCohen）的委任律師戴維斯（Lanny Davis）指柯恩握有基金會相關的資訊後，稅務部門便對柯恩發出傳票。川普基金會位於紐約州。

路透社報導，紐約州稅務部門發言人迦薩爾（James Gazzale）表示，將酌情與紐約檢察長及曼哈頓區檢察官合作。

戴維斯和川普的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）都未對此置評。

紐約州檢察長恩德伍德（Barbara Underwood）6月對川普、他的3名子女及川普基金會提告，指控川普把這個非營利基金會當成個人「支票簿」以遂私利，包括支持他打總統選戰，此舉已觸犯法律。

檢察長發言人席皮塔尼克（Amy Spitalnick）說：「我們無法對調查中的案件或潛在案件發表評論。」

席皮塔尼克說：「正如我們對川普基金會提起的訴訟所指，我們將使川普及他的同夥為違反紐約州法律的行為負責，必要時會請紐約州有關機構將案件交由刑事調查。」

曼哈頓區檢察官范斯（Cyrus Vance）的發言人佛羅斯特（Danny Frost）拒對此發表評論。

柯恩昨天在曼哈頓聯邦法庭坦承犯下逃稅、銀行詐欺和觸犯競選財務法等8項罪名。戴維斯之後受訪表示，柯恩握有與川普基金會有關的訊息，紐約州當局會感興趣。

他說，柯恩也持有特別檢察官穆勒（RobertMueller）會感興趣資訊。穆勒正在調查川普競選陣營是否與俄羅斯勾結，影響2016年總統大選。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天在州博覽會上告訴媒體，戴維斯已在竭力對外表示「柯恩會在聯邦及州政府的調查裡全盤托出。」（譯者：鍾佑貞/核稿：陳亦偉）1070823

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