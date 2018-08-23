自打臉！林冠勳競選看板喊「重罰酒駕」　網笑：超諷刺

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳昨（ 22 ）晚涉嫌酒駕，與一名顏姓女子發生擦撞，隨後便肇事逃逸，疑似還找王姓助理「頂包」，今日凌晨林冠勳接受警方訊問時坦承酒駕，目前已被移送法辦。有 PTT 鄉民找出林冠勳掛在萬華區的競選廣告看板，上頭政見寫著「重罰酒駕」四字，完全打臉自己，其他網友見狀也不禁直說「好諷刺」。
林冠勳昨（ 22 ）晚 9 點多駕車行經汀州路一段時，與一名 47 歲顏女發生擦撞，逃逸 15 分鐘後返回現場，原先王姓助理自稱是他開車，但顏女懷疑肇事駕駛是林冠勳，今日凌晨 1 點多，警方找林到案說明，整起案件大逆轉，林冠勳坦承酒駕釀禍，但否認「頂包」之事。台北市警中正二分局今日上午已將林冠勳依肇事逃逸、公共危險罪移送法辦，而王姓助理則涉嫌偽造文書。
PTT 有鄉民貼出一張照片，畫面可見，林冠勳的競選看板上大字寫著「反對廢死」、「重罰酒駕」、「支持愛家公投」等政見，對比如今酒駕釀禍之事，相當諷刺。此外，在 2 個多月前，林冠勳也曾對外暗罵同選區對手童仲彥毆妻，認為選民「值得選更好的人」，童仲彥日前因涉嫌酒駕，形象一落千丈，宣布退選。不料少了勁敵後的林冠勳，竟也涉嫌酒駕肇事逃逸，更捲入找助理「頂包」疑雲，造成社會對他產生不好觀感。
競選看板被 PO 網後，網友們隨即議論紛紛：「居然還要推托 不愧是 KMT 」、「阿童還會負責退選，這傢伙只會肇逃」、「難怪酒駕不修法 都是因為這些官阿」、「政治人物都嘛很假 嘴上是一套做的又是一套」、「有錢喝酒 沒錢請司機的候選人」、「還想找人頂罪， KMT 都這麼沒擔當嗎」、「圖真的好諷刺喔 一堆只會說謊的民代」。