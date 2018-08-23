自打臉！林冠勳競選看板喊「重罰酒駕」　網笑：超諷刺

台北市中正萬華區國民黨議員參選人林冠勳昨（ 22 ）晚涉嫌酒駕，與一名顏姓女子發生擦撞，隨後便肇事逃逸，疑似還找王姓助理「頂包」，今日凌晨林冠勳接受警方訊問時坦承酒駕，目前已被移送法辦。有 PTT 鄉民找出林冠勳掛在萬華區的競選廣告看板，上頭政見寫著「重罰酒駕」四字，完全打臉自己，其他網友見狀也不禁直說「好諷刺」。

林冠勳昨（ 22 ）晚 9 點多駕車行經汀州路一段時，與一名 47 歲顏女發生擦撞，逃逸 15 分鐘後返回現場，原先王姓助理自稱是他開車，但顏女懷疑肇事駕駛是林冠勳，今日凌晨 1 點多，警方找林到案說明，整起案件大逆轉，林冠勳坦承酒駕釀禍，但否認「頂包」之事。台北市警中正二分局今日上午已將林冠勳依肇事逃逸、公共危險罪移送法辦，而王姓助理則涉嫌偽造文書。