台電招考758名新進人員 9月受理報名

（中央社記者廖禹揚台北23日電）因應企業化經營與補充退離人力，台電12月將在台北、台中、高雄、花蓮同時舉行新進僱用人員甄試，開缺17類別共758名，今天上網公布甄試簡章，9月13日至26日受理報名。

台電表示，這次招考採多類別分區招考，配合各區人力需求，以達到用人與在地連結效果，考生報名時須注意報考類別及錄取地區是否皆能配合。

本次招考電力技術人員及綜合行政人員2大類，共17類別，包括配電線路維護類365名、輸電線路維護類18名、輸電線路工程類10名、變電設備維護類46名、變電工程類15名、電機運轉維護類39名、電機修護類13名、儀電運轉維護類6名、機械運轉維護類61名、機械修護類23名、土木工程類33名、起重技術類12名、電銲技術類6名、化學類4名、綜合行政類97名、會計類7名及影音後製動畫特效類3名，其中變電工程類及影音後製動畫特效類為新增類別。