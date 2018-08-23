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中央社

台電招考758名新進人員 9月受理報名

中央社2018/08/23 12:12
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北23日電）因應企業化經營與補充退離人力，台電12月將在台北、台中、高雄、花蓮同時舉行新進僱用人員甄試，開缺17類別共758名，今天上網公布甄試簡章，9月13日至26日受理報名。

台電表示，這次招考採多類別分區招考，配合各區人力需求，以達到用人與在地連結效果，考生報名時須注意報考類別及錄取地區是否皆能配合。

本次招考電力技術人員及綜合行政人員2大類，共17類別，包括配電線路維護類365名、輸電線路維護類18名、輸電線路工程類10名、變電設備維護類46名、變電工程類15名、電機運轉維護類39名、電機修護類13名、儀電運轉維護類6名、機械運轉維護類61名、機械修護類23名、土木工程類33名、起重技術類12名、電銲技術類6名、化學類4名、綜合行政類97名、會計類7名及影音後製動畫特效類3名，其中變電工程類及影音後製動畫特效類為新增類別。

甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及二種專業科目，持有指定類別技術證照者可加計筆試總分；複試則包括證件查驗、現場測試、實作測試及口試等項目。

台電提醒，若有懼高、懼侷限空間者，不宜報考電力技術人員。

錄取人員須先至養成班受訓，再分發單位工作訓練，比照評價5等1級支薪，目前為2萬7988元；前述訓練合計一年，期滿考評合格者獲正式僱用後，按規定照評價6等1級支薪，目前為3萬1487元。

高中職以上學歷有志者，可上甄試網站 （recruit.taipower.com.tw）或台電公司網站(www.taipower.com.tw)查詢及報名。（編輯：陸倩瑤）1070823

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