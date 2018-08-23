傳歐盟將無條件批准蘋果收購Shazam 挑戰串流音

兩位知情人士週三 (22 日) 表示，歐盟將無條件批准蘋果 (AAPL-US) 收購英國音樂探索 app Shazam 的計畫。

這項協議於去年 12 月宣布，若收購成功將有助提升蘋果與音樂串流媒體服務行業的領導者 Spotify 競爭的能力。Shazam 是一款 app，在將智慧手機指向音樂來源時，會自動辨別歌曲資料。

《路透》報導指出，歐盟委員會 4 月起對這項交易進行全面調查，主要是擔心大型企業可能會透過收購有龐大資料庫的競爭對手以豐富自有內容或排擠其他同業。