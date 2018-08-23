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傳歐盟將無條件批准蘋果收購Shazam 挑戰串流音

鉅亨網2018/08/23 12:20
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兩位知情人士週三 (22 日) 表示，歐盟將無條件批准蘋果 (AAPL-US) 收購英國音樂探索 app Shazam 的計畫。

這項協議於去年 12 月宣布，若收購成功將有助提升蘋果與音樂串流媒體服務行業的領導者 Spotify 競爭的能力。Shazam 是一款 app，在將智慧手機指向音樂來源時，會自動辨別歌曲資料。

《路透》報導指出，歐盟委員會 4 月起對這項交易進行全面調查，主要是擔心大型企業可能會透過收購有龐大資料庫的競爭對手以豐富自有內容或排擠其他同業。

歐盟反壟斷機構表示，它擔心 Shazam 的交易可能會給蘋果公司帶來不公平的優勢，從其競爭對手那裡奪取用戶。

它還強調了擔心蘋果可能會停止 Shazam 提供其他競爭對手服務，蘋果音樂 (Apple Music) 目前是歐洲第二大音樂串流媒體服務。

委員會的競爭發言人 Ricardo Cardoso 拒絕發表評論。歐盟執行官計劃在 9 月 18 日之前決定該交易。

蘋果並未透露這筆交易的金額值。科技新聞網站《TechCrunch》曾表示價格可能高達 4 億美元，遠低於私營的 Shazam 最近 10 億美元的估值。

蘋果股價走勢

 

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