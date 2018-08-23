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中央社

美中貿易戰延燒 第2波正式開打

中央社2018/08/23 12:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國時間今天零時1分（台北時間23日中午12時1分）起，美國另對價值160億美元的中國輸美產品加徵25%關稅，共計受影響產品增加到1000多項，受影響的年貿易額約500億美元。

中國同樣還以顏色，對數百項美國商品課徵關稅，美中受影響商品總額達1000億美元，占美中年貿易額的1/7。

從代表性的哈雷機車（Harley Davidson）和波本威士忌，到機具、電腦處理器，美、中這全球兩大經濟體互對重要產品施加懲罰性關稅。

川普政府表示，加徵關稅意在對北京施壓，要他們改變政策，不再允許和鼓勵竊取美國技術及不公平地破壞美國生產商的政策。

這些關稅劍指飛機零件和電腦硬碟等，華府認為這些是受益於不公平貿易措施的商品。

中國指控美國發動「經濟史上最大的貿易戰」。

最受衝擊的產品包括電腦、電子器材、機具，包括進口價值11億美元的電腦處理器以及同等價值的機械。

其次則是價值7億美元的積體電路、價值5億美元的太陽能板、4億美元的電腦記憶體。

遭鎖定的中國前5大產品價值約90億美元，過去兩年來，已有數十項產品沒有進口或僅剩非常少量進口。

太空船、直升機、微波管、核處理器零件、望遠鏡、翻新輪胎，都是要被課徵關稅，但實際上不會受影響的產品。

諷刺的是，根據經濟學家分析，美國鎖定報復中國的商品，大部分是跨國公司在中國製造、然後由美國製造商進口的半成品，而且這些產品清單也未列入中國公司。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）經濟學家說，目前美國對中國課徵的關稅，幾乎都是針對美國產業需要的半成品和資本設備。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070823

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