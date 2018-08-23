憂輻射害小兒 台大醫院治心律不整有新招

（中央社記者陳偉婷台北23日電）張小妹因複雜先天性心臟病歷數次大手術，且因疤痕造成嚴重心律不整，常叫救護車。她近4歲時做無輻射心導管電燒手術，終於正常生活，她也是受此術式年紀最小的鬥士。

小兒心律不整並不少見，發生率約千分之1.5，孩子心跳異常，可能導致心悸、胸悶、胸痛、冒冷汗、頭暈、暈厥、心功能受損、心臟衰竭，嚴重甚至猝死。一般可先用藥物控制，但藥物無法斷根且有副作用，也可考慮用心導管手術治療。

台大兒童醫院兒童心臟科主治醫師邱舜南今天在記者會表示，傳統心導管手術要靠X光協助定位、找尋病灶，但X光是輻射線，國外研究顯示，曾做心導管手術的成年人屬罹癌高風險群，約差10餘倍風險。輻射線在年紀愈小的孩子身上可能造成的影響愈大，常讓家長擔憂，對手術裹足不前。