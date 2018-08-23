憂輻射害小兒 台大醫院治心律不整有新招

（中央社記者陳偉婷台北23日電）張小妹因複雜先天性心臟病歷數次大手術，且因疤痕造成嚴重心律不整，常叫救護車。她近4歲時做無輻射心導管電燒手術，終於正常生活，她也是受此術式年紀最小的鬥士。
小兒心律不整並不少見，發生率約千分之1.5，孩子心跳異常，可能導致心悸、胸悶、胸痛、冒冷汗、頭暈、暈厥、心功能受損、心臟衰竭，嚴重甚至猝死。一般可先用藥物控制，但藥物無法斷根且有副作用，也可考慮用心導管手術治療。
台大兒童醫院兒童心臟科主治醫師邱舜南今天在記者會表示，傳統心導管手術要靠X光協助定位、找尋病灶，但X光是輻射線，國外研究顯示，曾做心導管手術的成年人屬罹癌高風險群，約差10餘倍風險。輻射線在年紀愈小的孩子身上可能造成的影響愈大，常讓家長擔憂，對手術裹足不前。
邱舜南表示，台大兒童醫院從2年前開始引進新的技術，將X光定位改為電磁場3D定位用於心律不整的心導管手術，目前已成功治療超過百名病童。
新術式與傳統術式相比，邱舜南說，兩者治療成功率相當，都有98%，且手術時間差不多，但新術式輻射暴露可從傳統的25分鐘降到0分鐘，有85%可達到零輻射治療。
病童張小妹在媽媽懷孕20週產檢就發現心律不整問題，心臟狀況相當嚴重，出生10餘天就動大手術，在4歲前就動刀3次，更因手術疤痕讓她有嚴重的心律不整，連藥物都難以控制。
張爸爸說，女兒的心臟問題非常複雜，照顧也很棘手，常因心跳過快渾身癱軟，必須送急診，也因身體狀況，找幼兒園屢屢被拒絕。幸好在台大醫院接受無輻射心導管電燒手術，心律不整狀況大為改善。
另一名病友何小弟則是從小不明原因臉面發白，直到進小學前做健康檢查，才發現心律不整，且發作益加頻繁，心臟常快速跳動超過20分鐘都無法恢復。家長擔心心導管輻射問題，遲遲不願手術。直到得知台大醫院有新術式，何小弟終於和心律不整分手。
邱舜南說，台灣多數醫院都有3D立體定位系統，但目前技術熟練、能用來執行心律不整無輻射心導管手術者僅台大醫院。此術式不僅安全、有效，又可降低輻射暴露，未來希望可推展到全台灣，造福更多心律不整的病童。（編輯：陳清芳）1070823