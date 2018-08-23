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影／同室操戈鄉長挑戰議長　黃錫墉退黨參選力抗陳文昌

記者李清貴／宜蘭報導2018/08/23 12:45
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2018年五合一選舉即將於27日開始受理登記，民進黨籍的三星鄉長黃錫墉今（23）日上午宣布退出民進黨，將以無黨籍身分參選三星鄉選區唯一一席的縣議員，挑戰現任宜蘭縣議會議長陳文昌。

黃錫墉表示，今（107）年1月23日三星鄉縣議員初選民調因代接風波而引發爭端，他循各種管道陳情不下7次，要求縣黨部秉公處理，最後一次是在7月31日親自向縣黨部遞交陳情書，原本寄望新接任縣黨部主委的黃建財可以主持公道，然而至今仍然未獲任何回應，所以他今天正式宣布退出民進黨，將以無黨籍身分參選到底。

黃錫墉表示，從1月23日民調到今日，他已經等了整整7個月，期間曾先後向縣黨部陳情，黨中央也來函要求縣黨部依規辦理，但宜蘭縣黨部前主委林進財卻未回應。原本期盼縣黨部新任主委黃建財上任後能夠主持正義，給一個公平公正的答覆，但從7月31日等到今天，卻仍然不見任何回覆。黃錫墉說，他不知道縣黨部到底在怕什麼？期間雖然有找過他，但卻完全沒有談到民調爭議的問題，只是一味的要求他退選，甚至說他不會當選，他覺得在民進黨宜蘭縣黨部已經沒辦法找回公道，所以在領表前夕選擇退黨。

黃錫墉說表示，他2000年受前立委張川田推薦加入民進黨，自此追隨張川田及民進黨同志一起打拼，如今選擇退黨有很多不捨及深刻的感受。黃錫墉強調，他從政以來始終秉持清廉、勤政、愛鄉土的民進黨基本價值，也讓民進黨在三星鄉發光、發熱。如今在司法機關及民進黨都無法給予公道的情況下，只好請三星鄉的選民在年底選舉時說出公道，相信公義一定可以喚回來。
 

關鍵字三星鄉民進黨黃錫墉陳文昌三星鄉長宜蘭縣議會議長
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