湖西生態池發現油汙漂浮　中油汙染範圍控制破功

環保局指出，下午接獲民眾通報後立即趕赴現場稽查，發現生態池水面上確實有油花散佈，稽查人員首先沿著生態池的溝道往源頭查察，就在中油湖西油庫前排水溝至生態池大排溝內，也清楚的看見油花漂浮，初步研判油是經由廠前排水溝一路流向生態池。

澎湖縣湖西油庫的漏油事件又有新的進展，22日下午民眾舉報湖西鄉生態池疑遭油品污染，環保局接獲通報之後立即派人到現場稽查，發現生態池的水面上漂浮著油花，因此要求中油公司佈放吸油棉與吸油索，同時環保局依水污染防治法第46條再度開出600萬的罰款。

在確認油花分布狀況後，環保局立即通知湖西供油中心的人員盡速進行除污應變處理，現場採取佈放吸油棉及吸油索吸附油污，以避免污染源經由大雨沖刷而進入生態池造成更嚴重的污染，同時大排中也要佈放吸油索進行圍阻作業，避免造成污染擴大。

湖西鄉生態池未在環保局公告的控制場址範圍內，油花的出現顯示汙染已經擴散開了，環保人士研判可能原先洩漏的汽油經土地吸收後，遇雨升上地面後隨排水溝流入生態池，另一可能則是中油至今仍然沒有找到真正的漏油點，造成汽油不斷滲露出廠區，假使原因是後者處置的方式將複雜許多。

環保局今天認為中油的防範作為沒有奏效，要求中油的控制場址範圍必須再擴大，同時依照縣長陳光復「從嚴、連續罰」的政策指示，立即依違反水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第8條第1款規定，以水污染防治法第46條逕予裁罰600萬，若油紋比對結果證實為新的洩漏事件，除將加重裁罰，最重不排除勒令中油停止進出油。

