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高市淪陷　各區淹水災情持續漫延

記者許高祥／高雄報導2018/08/23 12:43
▲高市雨量超過100毫米，市中心許多行政區也都陸續傳來淹水災情。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高市雨量超過100毫米，市中心許多行政區也都陸續傳來淹水災情。（圖／記者郭俊暉攝）

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今（23）日臺南以南及臺東地區有局部大雨或豪雨，高雄地區淹水情況更為嚴重，自凌晨起各地區淹水災情漫延開來，短時的強降雨，高市林園區、前鎮區、彌陀區、旗津區3小時累積雨量超過100毫米，甚至高市中心新興、苓雅、三民等各行政區也都陸續傳來淹水災情，許多區域皆都已淹水至膝，市民哀聲載道！提醒民眾要留意豪雨，出門應攜帶雨具、並小心防災。

受豪雨影響，根據高雄航空站表示，今日國內線因豪雨立榮取消2班往澎湖，分別是0830及0950航班。華信取消1班往澎湖，0940航班。德安取消2班往七美，0800及1030航班。小港機場截至中午航班共取消5班。此外，高雄港監控中心指出，目前ㄧ、二港口瞬間風力已達9級，能見度亦不佳，自上午10:30起ㄧ、二港口船隻進出港暫時管制。

至於高雄市陸上交通障礙方面，高市鳥松區神農路雙向道積水，高屏大橋往高雄方向有貨車故障造成路面迴堵，三多二路至三路往市區方向積水已達半個輪胎，中山三路往市區方向近光華路機車道積水深，有多部機車拋錨，前鎮區已有71mm/1hr的強降雨，敬請用路人減速慢行，小心駕駛。並注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區居民請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區民眾則請慎防淹水。  
 

關鍵字高雄淹水機場高雄港
大雨淹水　車輛水中拋錨幸無人傷亡生態池發現油汙中　油場域控制破功

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