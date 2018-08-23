高市淪陷　各區淹水災情持續漫延

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今（23）日臺南以南及臺東地區有局部大雨或豪雨，高雄地區淹水情況更為嚴重，自凌晨起各地區淹水災情漫延開來，短時的強降雨，高市林園區、前鎮區、彌陀區、旗津區3小時累積雨量超過100毫米，甚至高市中心新興、苓雅、三民等各行政區也都陸續傳來淹水災情，許多區域皆都已淹水至膝，市民哀聲載道！提醒民眾要留意豪雨，出門應攜帶雨具、並小心防災。

受豪雨影響，根據高雄航空站表示，今日國內線因豪雨立榮取消2班往澎湖，分別是0830及0950航班。華信取消1班往澎湖，0940航班。德安取消2班往七美，0800及1030航班。小港機場截至中午航班共取消5班。此外，高雄港監控中心指出，目前ㄧ、二港口瞬間風力已達9級，能見度亦不佳，自上午10:30起ㄧ、二港口船隻進出港暫時管制。