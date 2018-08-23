補教業不得聘用中小學教師 陸新規引爭議

意見規定，校外培訓機構必須有相對穩定的師資隊伍，不得聘用中小學在職教師。從事語文、數學、英語及物理、化學、生物等學科知識培訓的教師，應具有相應的教師資格。

中新網報導，日前，國務院辦公廳下發了「關於規範校外培訓機構發展的意見」。意見對校外培訓機構（補教業）的培訓時間、內容、費用等多方面做出了規定，為長期以來亂象叢生的校外培訓市場戴上了「緊箍咒」。

（中央社台北23日電）為減輕學生負擔，整治補教亂象，中國國務院辦公廳近日下發意見，規定補習班不得聘用中小學在職教師。不過新規出爐，大陸輿論質疑此舉恐引發教師跳槽風，更加衝擊公立學校品質。

意見還表明，對中小學校不遵守教學計劃、「非零起點教學」等行為，要堅決查處並追究有關校長和教師的責任。

對於中小學教師「課上不講課後到校外培訓機構講」、「誘導或逼迫學生參加校外培訓機構培訓」等行為，要嚴肅處理，直至取消有關教師的教師資格。

意見並表示要嚴禁中小學校與校外培訓機構聯合招生，堅決查處將校外培訓機構培訓結果與中小學校招生入學掛勾的行為，並依法追究有關學校、校外培訓機構和相關人員責任。

不過新規昨天公布後，網路掀起一片質疑聲浪。許多網民批評政府不先改善公立中小學教師偏低的薪資待遇，反而堵住教師去補習班賺錢貼補家用的門路，此舉恐逼使教師跳槽到私立學校、校外培訓機構，更加衝擊已節節下降的公校教學品質。

多數人認為，提高教師待遇才是解決問題的根本。新規一味對教師進行各種限制，而不從教師的角度進行考慮，只會造成教師隊伍人才大量流失。

綜合陸媒報導，大陸公立中小學教師薪資極低，在北京、上海等一線城市，平均月薪只有人民幣5000元（約新台幣2.25萬元），有的偏鄉教師甚至一個月只有2000元。近年，大陸私校頻頻開出高薪挖角，公校教師人才逐漸流失。

一名公立教師在知乎透露，他在校外培訓機構兼課，賺的鐘點費超過年薪，但教師行情差距很大，還是要看教學實力與資歷。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070823