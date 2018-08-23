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中央社

新北登革熱病例飆高 噴灑消毒5校園

中央社2018/08/23 12:34
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市新莊本土登革熱病例持續飆高到16例，包括私人菜園耕作戶病例曾在學校活動，市府今天決定在豐年、思賢、光華、民安、裕民國小噴灑消毒，清除孳生源，防範疫情向外擴散。

新莊區新增3例本土登革熱，累積至今天共16例病例。市府衛生局長林奇宏表示，調查案15及案16每天早上會到案14住家附近瓊林路上的菜園種菜，研判仍與地緣有關。

林奇宏今天上午在登革熱疫情記者會表示，市府將針對新莊瓊林地區高風險農園、菜園加強清除孳生源與噴消作業並封園，呼籲民眾勿擅自進入，並勿採收農作物。

不過，林奇宏說，除了新莊區農會市民農園耕作戶可以掌握名單，其他許多大規模的私人農園，牽涉地主產權轉移與土地現況變化多，地政局雖有協助，衛生局仍難以掌握耕作戶名單，也是疫情調查的瓶頸。

他說，只能等到有私人農園發生登革熱病例後，依據修正的防疫作為標準作業流程，採取必要的措施。有如臨床用藥的觀念，這些措施是依據疫情的提升程度逐步修正，擴大防疫的人力、物力與作為。

林奇宏說，市場與學校是下一波防疫重點，主要是部分病例的活動地點曾經到學校校園，因開學在即，所以採取預防性防疫措施，會在新莊區的5所國小實施環境消毒作業。

這5所國小分別是新莊區思賢、光華、裕民、民安、豐年國小。林奇宏表示，擔心這些病例在校園活動時，曾被蚊子叮咬讓病媒蚊持續擴大傳播疫情。執行噴消作業，主要是期望降低登革熱發生風險，但學校親師生不必過度恐慌。

林奇宏說，從7月10日至今登革熱疫情持續發燒40天，已經是第三波疫情。依蚊子的生命週期應有第三代了，但目前的技術難以掌握帶有病毒的病媒蚊數量，只能持續監控病媒蚊的密度。

他呼籲對非高風險的農園、菜園，請民眾於自耕時除應於身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEET（敵避）的防蚊液，並以16目或16目以上的尼龍紗網覆蓋人工積水容器；使用發泡劑填滿樹洞、石頭縫隙，才能避免孳生蚊蟲。（編輯：李錫璋）1070823

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