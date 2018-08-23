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娛樂

影／談鹿希派失言風波　利菁、黃子佼這麼說

記者吳維書／台北報導2018/08/23 12:54
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綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派近日在IG失言「炸北市政府」引發軒然大波，今（23）日利菁主持節目、黃子佼出席觀光大使活動，皆被問到此事，利菁大讚吳宗憲危機處理很厲害，給予90分超高成績，但她坦言，「他還是傷的。」黃子佼透露自己在道歉記者會當天就傳訊給對方了，自己非常心疼他。

談到吳宗憲道歉記者會當天宣布兒子離開演藝圈，利菁表示，「是隔兩天才要記者會嘛，所以說他先離開，又回來了嘛，兩天後正式出道，憲哥就是一個梗王啊，OK啊，很可愛啦，而且去歐洲、去美國，走快一點點，警察要找他都來不及，哈哈哈，我還沒有問耶，就送走了，很可愛啦，我給他打90，但他還是傷的。」她語帶笑意。


▲利菁談鹿希派失言風波。（圖／中天提供 , 2018.8.23）

黃子佼則透露，「憲哥最近很忙，我當天就跟他說辛苦了，我認識他那麼多年，第一次看到他嚴父的一面，當天就傳訊息給他，他回我兩行，其他回應重點複製貼上。」他強調，「我最心疼的是，他送完兒子立刻得主持節目，又要嘻笑怒罵。」談到鹿希派未來，他表示，「我覺得每個人都有自己的命運，本來就是自己造成，要承擔，但我覺得19歲路很長，還有機會讓觀眾認識你，等下一波大新聞出來，這件事情就結束了。」

關鍵字利菁黃子佼吳宗憲吳宗憲兒子鹿希派
影／憲哥向兒道歉　自責是失敗父親金鐘若入圍　利菁認為「老天有眼」

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