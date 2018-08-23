影／談鹿希派失言風波　利菁、黃子佼這麼說

綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派近日在IG失言「炸北市政府」引發軒然大波，今（23）日利菁主持節目、黃子佼出席觀光大使活動，皆被問到此事，利菁大讚吳宗憲危機處理很厲害，給予90分超高成績，但她坦言，「他還是傷的。」黃子佼透露自己在道歉記者會當天就傳訊給對方了，自己非常心疼他。

談到吳宗憲道歉記者會當天宣布兒子離開演藝圈，利菁表示，「是隔兩天才要記者會嘛，所以說他先離開，又回來了嘛，兩天後正式出道，憲哥就是一個梗王啊，OK啊，很可愛啦，而且去歐洲、去美國，走快一點點，警察要找他都來不及，哈哈哈，我還沒有問耶，就送走了，很可愛啦，我給他打90，但他還是傷的。」她語帶笑意。