制度殺人？小黃批Uber回歸傷生計「10天4自殺」

Uber 去（ 2017 ）年 4 月以與小客車租賃業者合作方式重返台灣，一年多來爭議不斷， Uber 的回歸造成計程車司機生計大受影響，紛紛抗議要求 Uber 接受牌照管制。計程車業界抨擊，交通部制度殺人，放任 Uber 無限量成長，為此，交通部今（ 23 ）日與六都的計程車客運商業同業公會代表溝通，計程車業者揚言，此次若仍無法取得共識，雙方只好街頭見。

汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉指出，美國紐約上半年發生 6 起計程車司機自殺案件，如今這樣的慘案同樣發生在台灣， 8 月 9 日有 2 名計程車司機在新店相偕自殺、 15 日 1 名司機在南港車站上吊、 19 日 1 名司機在土城燒炭自殺， 10 天內有 4 名計程車司機自殺，他痛批，「這是交通部的制度殺人。」

鄭力嘉批評， Uber 與租賃車合作，讓計程車在不公平條件下競爭，計程車有總量管制、有駕駛管理， Uber 的租賃車卻以每個月約 1000 輛的幅度成長，影響小黃司機生計，他質疑其他國家都已認定 Uber 是客運業，為什麼台灣還說它是資訊業？

鄭力嘉表示，司機當然有努力與不努力之分，但現在就連努力的司機，也無法賺到足以養家糊口的收入，這半年來，很多司機拿車子抵押借貸，此情況成長 3 倍，自殺駕駛連輕生當天都還在跑車。

交通部回應， Uber 合作租賃業者從 207 家降到 133 家，租賃車增加並非全然因為 Uber ，已邀請六都計程車公會與全國駕駛員工會，今日討論相關議題。鄭力嘉則說，若是今日會談無法達成共識，將再次上街頭抗爭。

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