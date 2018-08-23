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Hartford 開啟購物潮：連3年併購拓展業務

鉅亨網2018/08/23 13:00
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Hartford 金融企業 (HIG-US) 同意以 21 億美元併購保險承銷商 Navigators (NAVG-US)，試圖透過合併幫助業務成長。

市場似乎認為價格過高，使 Hartford 股價下跌 4.17% 至 50.16 美元，而 Navigators 則漲 8.79% 至 69.90 美元，接近併購價的每股 70 美元價格。今年來，不包含昨日漲幅，Navigators 股價已上漲約 32%。

Hartford 與 Navigators 股價日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融
Hartford 與 Navigators 股價日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融

像 Hartford 這樣的保險公司近年來一直承受著巨大的壓力，許多企業選擇成為更精簡的組織或尋找交易，以提高他們的底線。10 年來的超低利率也損害了保險公司從保費賺取利息的能力。但 Hartford 似乎不走業界主流，去年才剛砸 14.5 億美元併購 Aetna (AET-US) 的美國壽險及殘障險部門，現在又併 Navigators。

RBC Capital 分析師 Mark Dwelle 認為，雖然併購金額過大，但 Navigators 的產品線相當不錯，認為 Hartford 還是有機可圖。

位於美國康涅狄格州的 Hartford 在 2008 年金融危機期間也遭受了重創，當時它不得不承擔 34 億美元的美國政府援助。該公司當時因銷售與股票市場相關的退休收入產品，使風險比預期的還高。

富國銀行分析師 Elyse Greenspan 在一份報告中表示，由於一些投資者表示懷疑該交易是否導致盈利增長，因此 Hartford 的股票可能會走低。認為股東們希望資本回報，而不是再更多的併購。

Hartford 預計這次收購將從 2019 年開始增加利潤，並在 4 到 5 年內增加 2 億美元的年度核心利潤。從 2020 年開始應能每年增加營業利潤 3000 萬至 7000 萬美元。

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