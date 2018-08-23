中國佛教協會會長性騷擾 官方調查證實

中國宗教局官網今天上午通報「關於對舉報學誠和北京龍泉寺有關問題的調查核實情況」，對於學誠發送騷擾訊息（手機簡訊性騷擾）問題，經查屬實，涉嫌違反佛教戒律，已責成中國佛教協會按照佛教教義教規和中國佛教協會章程「嚴肅處理」。

（中央社台北23日電）中國國家宗教局今天通報，前中國佛教協會會長、全國政協常委學誠法師確實有性騷擾、違建以及資金違法運用等情事，將依法處理。學誠已被送去福建「閉門思過」，確定還要面臨法律制裁。

其次，對於學誠遭舉報他先前主持的北京龍泉寺有違章建築問題，通報稱現已查明，所舉報的建築，未依法取得建設工程規劃許可證，地方有關部門正在深入調查取證，將依法作出處理。

對於龍泉寺還被舉報大額資金去向問題，通報也稱，經調查涉嫌違反國家財務管理有關規定，已交由地方有關部門依法依規查處。

根據今天通報，除性侵女弟子尚待調查確認，這名中國佛教最高領導人此前被兩名女弟子舉報違法亂紀的內容均獲證實。

學誠遭舉報後，8月15日，中國佛教協會舉行理事會議，接受他自請辭去中國佛教協會會長、常務理事、理事。

星島日報當時引述來自中國佛學界消息透露，國家宗教局已有初步調查結果，「學誠近日已被接回福州，在一個小院『閉門思過』，禁止出國」。消息稱，他還將辭去全國政協常委等社會職務。

此前中國網路傳出，釋學誠遭調查後，已有最終結果，政府讓他「徹底下台」，他原本主持的龍泉寺、廣化寺、法門寺以後與他無關。釋學誠不但不能回3大寺居住，8月13日，他還被北京有關人員送到福州一間小寺院「了卻殘生」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070823