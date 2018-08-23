亞運／中華隊第四銀　苦練十年黃義婷噴淚：終於奪牌了

黃義婷在預賽中先以8分56秒66以分組第1晉級決賽，今接著在決賽中繳出8分16秒14，僅次中國選手陳雲霞的8分08秒21，而屈居銀牌。

2018雅加達亞運，今(23)日黃義婷在女子單人雙槳項目替我國拿下第4面銀牌，這也是她個人在亞運的首面獎牌，賽後黃義婷激動落淚感謝一路上許多貴人相助，直說，「終於有屬於我的獎牌了。」

黃義婷表示，「今天算是維持得很好，但後面追不上我的朋友陳雲霞，很可惜。」她也透露出國前求了幸運符，「有請學妹幫我求一個符，來到這邊一直帶在身上。」

黃義婷曾在2009年東亞運奪下女子四人單槳銀牌和2016年亞洲賽女子單人雙槳銀牌，但2016年里約奧運只獲得第25，以0.28秒之差無緣複賽，奧運過後持續苦練，並在去年亞錦賽鍍銀。

賽後黃義婷表示前面有兩次都放棄了，接著哽咽直說，「一路上太多貴人了，從高中到研究所，謝謝國訓、奧會、划船協會、教練和身邊的隊友，都幫忙我很多。」

最後黃義婷想跟跟爸媽說，「他們一路看我訓練，雖然有參加奧運，但都沒有一面自己的獎牌，他們也為我感到難過，拚了十幾年了，今天終於有一面屬於自己獎牌。」



▲划船國手黃義婷拿下亞運銀牌（圖／中華奧會提供）