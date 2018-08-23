風電產品復甦 永冠-KY第3季可望轉盈

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）永冠-KY能源類產品動能加溫，風電產品復甦，法人預估永冠-KY第3季業績看增10%，第3季可望轉盈。

展望第3季和下半年營運表現，法人表示，永冠-KY第2季底開始包括陸上風電、離岸風電，以及中國大陸、美國和歐洲等市場需求回溫，預期第3季業績可望季增1成，第3季可望轉虧為盈。

在產能布局，法人指出，永冠-KY在中國大陸江蘇廠已通過視察可加入生產，上海鑄造一廠未來規劃擴充產能，風電類產品持續復甦。

此外在非能源類部分，永冠-KY產業機械類訂單持續受惠自動化，注塑機受惠電動車應用，預期今年非能源類產品業績可望年成長逾2成。