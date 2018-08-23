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中央社

風電產品復甦 永冠-KY第3季可望轉盈

中央社2018/08/23 13:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）永冠-KY能源類產品動能加溫，風電產品復甦，法人預估永冠-KY第3季業績看增10%，第3季可望轉盈。

展望第3季和下半年營運表現，法人表示，永冠-KY第2季底開始包括陸上風電、離岸風電，以及中國大陸、美國和歐洲等市場需求回溫，預期第3季業績可望季增1成，第3季可望轉虧為盈。

在產能布局，法人指出，永冠-KY在中國大陸江蘇廠已通過視察可加入生產，上海鑄造一廠未來規劃擴充產能，風電類產品持續復甦。

此外在非能源類部分，永冠-KY產業機械類訂單持續受惠自動化，注塑機受惠電動車應用，預期今年非能源類產品業績可望年成長逾2成。

永冠-KY指出，市場狀況應已觸底，下半年可望逐步重拾成長動能。在持續加速產業升級轉型下，有信心下半年表現優於上半年，未來謹慎樂觀看待。

從各產品來看，第2季能源類占永冠-KY業績比重約22%、注塑機占比約38%、產業機械占比約39%。

永冠-KY第2季稅後淨損新台幣1.28億元，較第1季稅後淨損0.43億元擴大，去年同期稅後淨利1.99億元；本季每股虧損1.15元，第1季每股虧損0.37元，去年同期每股稅後純益1.68元。上半年累計稅後淨損1.71億元，每股稅後虧損1.51元。（編輯：蘇志宗）1070823

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