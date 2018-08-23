通膨前景變更？高盛下調美、德、英債殖利率預期

高盛銀行 (GS-US) 於 22 日下調所有 G10 國家的公債殖利率預期，該行指出，有鑑於部分地區貨幣政策與通膨前景的變更，以及美債的期限溢價 (term premium) 低於預期，因此下修預測值。

高盛在今年初時，假設全球今年經濟增長強勁，且通膨加劇，上調全球 10 年期公債殖利率預期，但因應近期各國的政策預期與通膨預測的變更，高盛提出更新預測。

高盛對 G10 國家的殖利率預期

高盛認為日本央行 (BOJ) 和歐洲央行 (ECB) 在今年將開始進行政策正常化，且通膨攀升前景較疲弱。與 2017 年相比，歐元區今年的經濟增長將較緩慢，而核心通膨仍將落於 1% 水平附近，使 ECB 在明年夏天前不太可能升息。高盛將今年的 10 年期德債殖利率預期則從 1% 下修至 0.5%，日債殖利率預測則為 0.12%。