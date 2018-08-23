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娛樂

談《如懿傳》菸酒嗓　利菁覺得金鐘若入圍「老天有眼」

記者吳維書／台北報導2018/08/23 13:31
▲利菁覺得金鐘若入圍是「老天有眼」。（圖／中天提供 , 2018.8.23）
▲利菁覺得金鐘若入圍是「老天有眼」。（圖／中天提供 , 2018.8.23）

綜藝天后利菁今（23）日主持《麻辣天后傳》，她近日也趕上流行，狂追夯劇《如懿傳》，談到外界熱議女主角周迅演出15歲卻有一副低沉嗓音，她笑說：「她是菸酒嗓啊，大家忍一忍嘛，很快就到30歲了。」被問到是否期待《麻辣天后傳》入圍電視金鐘獎，她直言，「有入圍就是老天有眼！」

利菁期待《麻辣天后傳》入圍本屆電視金鐘，她表示，「如果說有入圍，那就是老天有眼，你知道嗎？沒有入圍的話，難怪最近水災、溫度高，算是聖嬰現象，哈哈哈。」她強調，「我們真的做的很努力好不好，該啊！真的做的很好，收視率又好，對不對？口碑也好，大家也知道我的認真，然後，該入圍囉，加油！」談到《如懿傳》周迅嗓音，她笑說：「她是菸酒嗓啊，但是我說真的，你不讓她配她的音，又少了原本的特色，像孫儷是有孫儷嗓的，這個嗓去配也怪怪的，現在大家看他們演15歲，大家忍一忍嘛，很快就到30歲了，過幾集就到了。」


▲利菁狂追《如懿傳》。（圖／中天提供 , 2018.8.23）

《麻辣天后傳》下周開始直播，利菁談到此事透露，「好久沒做了，圈內直播，我是做最久的，之後每個禮拜四會做直播，跟大家有互動，有好的東西，你們都可以來買。」她提及自己豐富的直播經驗，「我老鳥了，對我來講身經百戰了，你們想想看，七年，每一個禮拜要做五天，七年你看我做幾場，每場都是兩小時。」

關鍵字利菁麻辣天后傳如懿傳直播
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