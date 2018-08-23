談《如懿傳》菸酒嗓　利菁覺得金鐘若入圍「老天有眼」

綜藝天后利菁今（23）日主持《麻辣天后傳》，她近日也趕上流行，狂追夯劇《如懿傳》，談到外界熱議女主角周迅演出15歲卻有一副低沉嗓音，她笑說：「她是菸酒嗓啊，大家忍一忍嘛，很快就到30歲了。」被問到是否期待《麻辣天后傳》入圍電視金鐘獎，她直言，「有入圍就是老天有眼！」

利菁期待《麻辣天后傳》入圍本屆電視金鐘，她表示，「如果說有入圍，那就是老天有眼，你知道嗎？沒有入圍的話，難怪最近水災、溫度高，算是聖嬰現象，哈哈哈。」她強調，「我們真的做的很努力好不好，該啊！真的做的很好，收視率又好，對不對？口碑也好，大家也知道我的認真，然後，該入圍囉，加油！」談到《如懿傳》周迅嗓音，她笑說：「她是菸酒嗓啊，但是我說真的，你不讓她配她的音，又少了原本的特色，像孫儷是有孫儷嗓的，這個嗓去配也怪怪的，現在大家看他們演15歲，大家忍一忍嘛，很快就到30歲了，過幾集就到了。」