音樂家被告中 從法律案件看古典創作

（中央社記者鄭景雯台北23日電）古典音樂留下的不只是音樂家的人生經歷、當時的社會氛圍，更隱含了當代的法制樣貌。「音樂家被告中」一書精選44篇古典音樂家被告案例，從法律案件來看古典樂的創作。

作曲家李斯特為何離婚後無法結婚？作曲家帕格尼尼死後為何無法下葬、作曲家拉威爾的著作權收益竟然是被外人賺走？作曲家舒曼為了和鋼琴家克拉拉結婚，還不惜與準岳父對簿公堂。這些放在現代看似不合常理的音樂事件，原來都跟當時的法律制度有關。

「音樂家被告中」一書由韓國法律教授趙炳宣，集結韓國KBS人氣古典音樂節目單元「古典樂法庭」的內容，精選44篇案例故事，從李斯特、貝多芬、莫札特、巴赫等數十位知名古典樂巨匠的生平作品挖掘線索，蒐集當時法庭紀錄考證，推論出音樂家們創作與生活中深具影響的法律事件，結合現代法律觀點講解分析，一揭音樂家們官司纏身的真相脈絡。