租用鐵道穀倉違規堆置燃媒飛灰 移送法辦

（中央社記者楊淑閔台北23日電）環保署今天公布，22日與檢警聯合追查台塑石化及麥寮汽電的燃煤飛灰等廢棄物流向時發現，承攬處理的公司將有歷史價值的鐵道倉庫當作堆置廢棄物使用，違反廢清法，已移送法辦。

環保署說明，燃煤飛灰屬於事業廢棄物，必須依「廢棄物清理法」及「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」相關規定辦理，並進行各階段再利用流向申報；若有貯存需求，也應取得主管機關許可後，才能進行。

但是環保署指出，107年8月22日執行相關業務聯合查緝行動時發現，106年7月至107年6月間，承攬台塑石化股份有限公司及麥寮汽電股份有限公司產出的燃煤飛灰廢棄物清除與再利用作業的業者，因為收受的燃煤飛灰廢棄物數量高達3萬232.03公噸，而向交通部台灣鐵路管理局承租斗南立體散裝穀物倉庫。