池上秋收10週年 雲門依稻浪靠遠山舞松煙

5年前，雲門曾在池上秋收演出應景舞作「稻禾」與因雨臨時調整的「水月」，這次二度重返池上，演出舞碼是7月甫在西班牙巴賽隆納葛瑞克藝術節演出過的「松煙」。

池上秋收稻穗藝術節由池上在地鄉親組成的「池上鄉文化藝術協會」與「台灣好基金會」共同打造，每年秋收時節，邀請表演藝術工作者、團隊、歌手到池上田間演出，鋼琴家陳冠宇、葉樹涵銅管五重奏、樂興之時、優人神鼓、張惠妹、伍佰、A-Lin都曾參與，每年都吸引大批台灣與外國遊客造訪。

（中央社記者汪宜儒台北23日電）每年秋收時分，以金黃稻浪、海岸山脈為舞台背景的池上秋收稻穗藝術節，今年10週年。特別邀請45週年的雲門舞集再度重返台東池上，舞現藝術總監林懷民的經典舞作「松煙」。

在今天的宣告記者會上，台灣好基金會董事長柯文昌的夫人陳啟蓓除感謝池上鄉親十年來的接納、熱情與共同耕耘，也特別感謝林懷民願意帶領雲門重返池上。

陳啟蓓笑說，5年前雲門在池上的演出遇到從未有過的大太陽，隔日又遇上傾盆大雨，這樣的經驗，竟沒有把雲門擊退，今年一樣願意為了池上「冒險」。

林懷民也說，日前問團裡舞者，演出這麼久，哪個地方的印象最好、最難忘，「所有舞者異口同聲，大家都說是池上。他們都覺得，池上不僅美麗，還充滿感動力量」。

回憶5年前的演出經驗，確實難忘，第一天豔陽高照，還有舞者燙傷腳底板，第二天卻大雨傾盆，所有觀眾穿著雨衣看演出。林懷民說，那次的雨像是從天上整盆倒下來一般，柯文昌一早就緊急打了好多通電話，要雲門取消、退票，柯文昌不想要舞者在雨裡跳舞受傷，最後還發脾氣。

林懷民表示，那時舞者都在化妝，大家堅持還是想演，他們主動說改舞碼，說要演「跳起來動作少一點的」，後來他們說就演「水月」。

林懷民那時也有點懷疑：「那時已經半年多沒碰這舞了，還記得嗎？」卻只見舞者轉身紛紛拿起手機，開始看畫面、回憶動作、討論，然後魚貫而出、登台，就在雨中演出。

池上的社區力量，讓林懷民逢人就讚。他說，所有居民齊心拚出了這個藝術節，還爭取了175公頃沒有一根電線桿的稻田文化景觀，而「池上鄉文化藝術協會」理事長梁正賢不僅將池上冠軍米的盈餘成立獎學金，讓池上子弟考上大學後無後顧之憂，更將祖傳穀倉打造成畫廊空間。

林懷民表示：「希望大家不只來看舞，也來關心池上現象。一個好社區、好國家，領導的人要有肩膀，大家要團結。」

「松煙」將於10月27、28日在台東池上秋收稻穗藝術節演出，演出地點在池上天堂路稻田區。（編輯：梁君棣）1070823