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政治

馬英九出手調停議員紛爭　吳敦義：天衣無縫

記者戴祺修／台北報導2018/08/23 14:10
▲國民黨主席吳敦義率領黨務主管與台北市長丁守中，在中央黨部大門口進行普渡，祈求中華民國風調雨順。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）
▲國民黨主席吳敦義率領黨務主管與台北市長丁守中，在中央黨部大門口進行普渡，祈求中華民國風調雨順。（圖／記者戴祺修攝,2018.08.23）

前總統馬英九昨日在黨中央召開記者會，出手協調北市議員王鴻薇與議員參選人徐巧芯責任里爭議，有人解讀，這又是國民黨內三個太陽之爭。國民黨主席吳敦義今(23)日受訪時表示，他昨天一整天都在台南輔選，同時馬英九與王、徐兩人都很熟識，由馬出面協調是天衣無縫的事情。

吳敦義說，他昨天五點鐘起床，搭六點的高鐵，八點就到台南，一整天都在台南替黨籍市長參選人高思博輔選，所以根本不知道有協調一事，何況王鴻薇與馬英九熟識，徐巧芯又是馬辦發言人，因此由馬先生來協調，他覺得天經地義，那裡跟太陽有關，完全沒有關聯。

吳敦義指出，馬英九昨日不是也講說主席很忙，馬英九當然不知道他昨日清晨到夜深都在台南輔選，而且行程還是從原台南市到原台南縣，從八點初到晚上一整天，從市場到很多民間團體，所以昨天若能妥善協調，那也喜歡呀。

吳敦義說，黨內同志不要因為分配責任區(里)關係，產生不好的衝突，馬英九也很熟識王鴻薇，徐巧芯是馬辦發言人，由馬英九出來協調，是天衣無縫的事情，這與太陽有何關係，你看今天太陽都出來了。

議員間責任里的紛爭應由黨主席出面調停？吳敦直斥，亂講，並質疑為何一定是主席出面，其實也可以由市黨部主委協調，馬英九與王、徐兩人關係更深，出面協調合適。

吳敦義更反問，難道鄉鎮市民代表出現糾紛，黨主席也要去台東、屏東協調嗎？這是一想就知道的事情，如果當地有人就近協調同時更有效果，就不需要凡事都找黨主席，任何人當黨主席都不可能全台灣、每個地方去協調，當鄉鎮代表責任區分配不恰當，或者有人不平，難道（黨主席）跑台東、花蓮、澎湖去協調嗎？此乃絕無可能之事。

關鍵字吳敦義馬英九徐巧芯王鴻薇三顆太陽
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