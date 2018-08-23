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研調：7月電視代工廠出貨增 富士康居冠

中央社2018/08/23 13:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北23日電）研調機構群智諮詢最新報告指出，7月全球13大電視代工廠出貨量為792萬台，較去年同期成長18.5%，較6月成長8.2%；富士康第一、TCL第2、冠捷第3。

群智諮詢表示，隨北美電視出貨旺季的到來，大部分電視代工廠7月出貨都有回升，帶動整體代工市場恢復出貨。8月至9月代工客戶需求會大幅增加，但代工廠商的表現會出現較大分歧，主因部分廠商先前面板庫存水位較低，無法在旺季補充足夠貨源，也有部分廠商受到資金困擾，具備產業鏈整合優勢的代工廠商，遇旺季優勢愈發明顯。

群智諮詢調查，全球電視代工廠7月排名，富士康出貨量145萬台，出貨排名第一，較去年同期增長8.5%；雖然夏普品牌出貨有所下降，但在索尼出貨的拉動下，富士康保持出貨第一。

調查顯示，中國大陸電視品牌TCL旗下代工廠7月出貨120萬台，排名第2，較去年同期成長93.5%。 TCL今年以來，一直保持強勁出貨，與小米合作主力尺寸32吋不僅在中國國內出貨，也在印度市場出貨大幅增長。海外除亞洲地區，其他區域都平穩增長。

另外，冠捷（TPV）7月出貨110萬台，排名第3，較去年同期減少14.5%；7月出貨較6月有大幅回升26.4%，主因客戶海外出貨增長。

京東方旗下高創（BOE VT）7月出貨84萬台，排名第4，較去年同期減少3.4%。高創今年主要以盈利為目標，數量方面成長放緩，但7月亞洲、北美、西歐地區出貨較去年同期成長。

惠科（HKC）7月出貨76萬台，排名第5，較去年同期成長136.8%。惠科繼續保持出貨強勁態勢，中國大陸客戶海爾、小米的出貨量都穩定增長，海外的中東、非洲和北美市場的出貨也較去年同期大幅增長。（編輯：張均懋）1070823

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