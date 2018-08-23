〈房產〉低總價建案誘人 北市建案銷售最低價個案在內

據統計，台北市 12 個行政區線上銷售中的新建案，每個行政區都有 1200 萬元以下的低總價產品。其中，總價門檻相對高的是信義區，最低門檻約 1200 萬；門檻最低的是松山區，僅需 458 萬。但若扣除地上權、使用權產品，則門檻最低的是內湖區，入手價約 728 萬元。

研調單位住展企研室經理何世昌表示，北市購屋預算 1000 萬元以內買新房成家，雖然可以成真，不過有些建案因位置較偏僻，民眾購屋前最好將生活成本納入總體購屋成本，作整體性考量，才不會買了才後悔。

統計顯示，松山區「潤泰代官山」銷售的 25 年期使用權商辦，最低總價僅 458 萬，是北市所有銷售中建案裡總價最低者。但若扣除地上權、使用權產品，則總價最低的是內湖的「富御苑」，14 坪房型成交價估約 728 萬元。其他各行政區最低總價在 1000 萬以內者，還有士林「硯藏」、萬華「隱苑」、北投「陽明峰匯」、文山「敦南樂高」。