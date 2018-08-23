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娛樂

《延禧》順嬪同框愉貴人　雙仙出巡私照曝光

娛樂中心／綜合報導2018/08/23 14:09
▲中國女星張嘉倪（前）與練練因清宮劇《延禧攻略》知名度竄升。（圖／翻攝張嘉倪微博 , 2018.08.23）
▲中國女星張嘉倪（前）與練練因清宮劇《延禧攻略》知名度竄升。（圖／翻攝張嘉倪微博 , 2018.08.23）

中國清宮劇《延禧攻略》自影音平台上線至今熱潮未歇，點閱率已突破百億人次，周邊話題屢屢登上微博熱搜榜，雖劇情將近尾聲，但日前號稱「最美妃子」的順嬪終於出場，其柔情婉約的古典扮相讓觀眾眼睛一亮，飾演該角的女星張嘉倪私下模樣也曝光，好膚質令人稱羨。


▲張嘉倪在劇中飾演美妃順嬪。（圖／翻攝張嘉倪微博 , 2018.08.23）

被稱是女主角魏瓔珞入宮最強對手的順嬪，一登場就抓住觀眾目光，劇中優雅脫俗的造型不失氣場，演出此角的31歲中國女星張嘉倪本身就是美人胚，日前她在微博PO出一張私照，當中和飾演愉貴人的女星練練一同自拍，戴著金邊眼鏡的她卸下濃妝，白裡透紅的肌膚直噴仙氣，與坐在對面的練練開心比出勝利手勢，兩位人氣嬪妃難得同框讓網友十分驚喜。


▲張嘉倪外型亮眼。（圖／翻攝張嘉倪微博 , 2018.08.23）

事實上張嘉倪當年因演出瓊瑤劇《又見一簾幽夢》受到關注，後在陸劇《絲絲心動》、《溫暖的弦》皆有令人印象深刻的演出，8月中生下次子的她上傳和寶寶牽手照，寫下：「現在1+1=4❤」，字句滿是為人母的幸福喜悅。


▲張嘉倪（前）與練練同框自拍。（圖／翻攝張嘉倪微博 , 2018.08.23）


▲張嘉倪（左）與老公育有2名小孩。（圖／翻攝張嘉倪微博 , 2018.08.23）

關鍵字延禧攻略順嬪張嘉倪愉貴人練練
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