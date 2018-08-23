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中央社

臉書推特再打假消息 專家憂春風吹又生

中央社2018/08/23 13:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）社群網站臉書和推特再度採取行動，打擊源於俄羅斯和伊朗的假消息。分析家警告，美國11月舉行期中選舉前，恐怕會出現更多企圖操控輿論的情況。

臉書（Facebook）執行長祖克柏（ZuckerbergMark）表示，他們已在21日宣布刪除650多個「誤導民眾」的臉書頁面、社團和帳號。

此外，推特（Twitter）表示，已停用284個「共同參與操弄言論」的帳號，且「其中許多帳號似乎源於伊朗」。

臉書和推特皆表示，他們正與執法單位合作並加強資安。

美國資安公司「火眼」（FireEye）發現在臉書和其他網路平台上的「自由陣線新聞」（Liberty FrontPress）頁面內容企圖影響政治輿論，促使臉書採取行動。

火眼表示，相關帳號內容出現「反沙烏地阿拉伯、反以色列和親巴勒斯坦等議題」，似乎是「為了促進伊朗政治利益」。

「我們發現社群媒體假帳號，用戶偽裝成支持美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的美國自由派，大力宣揚伊朗在1979年訂定的聖城日（Quds Day）。」

資安公司LookingGlass研究人員波利修克（OlgaPolishchuk）表示，儘管臉書和推特本週採取措施，她預料還會有更多類似的行動出自俄羅斯，俄方會出動熟知美國文化的「駭客大軍」。

專攻社群媒體的雪城大學（Syracuse University）教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）也有類似的疑慮，擔心影響輿論的假消息「春風吹又生」。

俄國一再表示，他們並未採取任何行動來操控社群媒體平台。伊朗目前未就臉書和推特的打擊行動發表評論。（實習編譯：吳欣煒/核稿：盧映孜）1070823

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