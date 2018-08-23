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政治

蔡英文再喊大陸打壓：需要理念相近國關切對岸改變現狀

記者林仕祥／台北報導2018/08/23 14:09
▲總統蔡英文接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，她表示，中國對台的壓迫力道持續加大，無所不用其極，影響台灣國際空間，並衝擊區域和平穩定。（圖／總統府提供 , 2018.8.23）
▲總統蔡英文接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑，她表示，中國對台的壓迫力道持續加大，無所不用其極，影響台灣國際空間，並衝擊區域和平穩定。（圖／總統府提供 , 2018.8.23）

總統蔡英文今（23）日接見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen），她指出，中國對台的壓迫力道持續加大，無所不用其極，影響台灣國際空間，並衝擊區域和平穩定。在這種情況下，需要理念相近的國家，共同關切中國在區域內種種打壓台灣、改變現狀、破壞國際規則，甚至干預各國內部事務的行為。

蔡英文首先歡迎酈英傑第三度駐台，並對「同慶之旅」中，美國政府提供安全、舒適、便利和尊嚴的過境安排，表達謝意。她強調，台灣一向非常重視跟之間美國的關係，這段期間來，不管是兩國官員互訪、議題合作，或安全事務交流，都有質與量的提升，感謝美方對台灣的高度支持，相信AIT在酈英傑的帶領下，一定可創造更多台美成果，往下一個里程碑前進。

蔡英文表示，台美之間穩定的關係，一直是印太地區穩定繁榮的基石，但近來不論是台灣人民，或國際社會，都看到中國對台的壓迫力道持續加大，且無所不用其極。包括薩爾瓦多與我斷交，許多外航被迫抹去台灣名稱，取消台中東亞青運主辦權等等，一連串打壓作為，不只影響台灣的國際空間，也衝擊整個區域和平穩定。

蔡英文說，在這種情況下，台灣需要理念相近的國家，共同關切中國在區域內種種打壓台灣、改變現狀、破壞國際規則，甚至干預各國內部事務的行為。美國政府強調台灣是民主成功故事、美國可以信賴的夥伴，以及國際良善力量的說法，正是台灣人民所期待的正義之聲。

蔡英文重申，台灣一定會堅守主權立場、堅持國家尊嚴，也會持續強化自我防禦能力、捍衛自由民主的生活方式，「這是全體台灣人民的底線，也是無可挑戰的普世公理」，台灣絕不會因為中國的脅迫，放棄對正面良善和民主自由的堅持。她相信以台美兩國的堅定情誼，彼此共享的民主價值，一定會持續深化雙邊夥伴關係，一起為區域和平穩定努力。
 

關鍵字蔡英文酈英傑薩爾瓦多斷交打壓
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