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〈美股創最長牛市〉誰成功跟著牛兒跑？Netflix

鉅亨網2018/08/23 14:11
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美股週三創下史上最長期牛市的紀錄，而在牛市剛起步時，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 也跟著上漲，迄今漲幅相當驚人，分別飆漲 5858% 和 3000%。

但還有一家股票的漲幅讓他們望塵莫及——購物中心投資公司 GGP，自 2009 年 3 月 9 日牛市開始日起算，漲幅超過 7000%。

半導體製造商美光 (MU-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 在牛市期間的表現也令人驚艷，漲幅分別達 1763% 和 2886%，蘋果 (AAPL-US) 同時期則見 1700% 漲幅。

週三美股牛市延續 3453 日，S&P 500 在此期間漲幅超過 300%，週二已與 1990 年 10 月至 2000 年 3 月漲勢並駕齊驅。

但即便是牛市，某些股票的表現依舊黯淡，材料公司 Mosaic (MOS-US) 自牛市開始，迄今跌幅超過 26%，事實上，同時期 S&P 500 內只有 4 家公司股票下跌，該公司為其中之一，其餘三家則為 Apache、Newmont Mining 和 Freeport-McMoRan，而這三家跌幅分別為 18.2%、15.6% 和 12.6%。

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