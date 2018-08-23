〈美股創最長牛市〉誰成功跟著牛兒跑？Netflix

美股週三創下史上最長期牛市的紀錄，而在牛市剛起步時，亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 也跟著上漲，迄今漲幅相當驚人，分別飆漲 5858% 和 3000%。

但還有一家股票的漲幅讓他們望塵莫及——購物中心投資公司 GGP，自 2009 年 3 月 9 日牛市開始日起算，漲幅超過 7000%。

半導體製造商美光 (MU-US) 和 Nvidia (NVDA-US) 在牛市期間的表現也令人驚艷，漲幅分別達 1763% 和 2886%，蘋果 (AAPL-US) 同時期則見 1700% 漲幅。