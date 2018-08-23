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中央社

經期腹痛疑腫瘤 罕見子宮內膜異位搞怪

中央社2018/08/23 14:16
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北23日電）25歲許小姐常在經期下腹悶痛，某天下腹部劇痛就醫，檢查疑似有腫瘤，必須手術切除。幸好詢問第二意見後發現，她罹患的是罕見、良性的息肉樣子宮內膜異位症，保住子宮卵巢。

子宮內膜異位症是指原本位於子宮內膜的組織，異位到子宮以外的地方。國內約有6至10%的女性深受困擾，好發於30至40歲女姓，致病機轉及分子機制尚未明確，較可能與經血逆流、免疫及基因等因素有關。

許小姐3年前某天經期前突然急性下腹劇痛，送至某大醫院急診，檢查發現許小姐腹部內有邊緣不規則的塊狀腫瘤，疑似惡性腫瘤，須割除子宮、卵巢以保命。但許小姐年輕、未婚，無法接受要切除子宮等器官，轉到國泰醫院詢問第二意見。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師蔡亞倫說，經陰道超音波檢查發現，許小姐有10公分骨盆腔不規則狀、質地不均勻的腫瘤。血液腫瘤指數顯示CA-125異常上升，其餘腫瘤指數均在正常範圍內。腹部及骨盆腔電腦斷層掃描無明顯骨盆腔及腹主動脈淋巴結侵犯。

蔡亞倫說，許小姐接受婦科剖腹手術，發現骨盆腔底有灰白色不規則乳突狀增生約10公分的腫瘤，術中切片診斷此腫瘤為「息肉樣子宮內膜異位症」，僅施行骨盆腔腫瘤切除，免去切除子宮、卵巢及輸卵管。

蔡亞倫表示，息肉樣子宮內膜異位症為一種罕見息肉樣良性腫瘤，屬於非典型「子宮內膜異位症」，腫瘤邊緣呈現不規則形狀，類似子宮內膜息肉，但外觀又與惡性的腺肉瘤或子宮內膜基質惡性肉瘤相似。

息肉樣子宮內膜異位症患者平均年齡為52.5歲，最常發現在大腸以及卵巢表面上，也可能生長在子宮漿膜、子宮頸、陰道、輸尿管、輸卵管、大網膜及骨盆腔其他軟組織表面。

臨床症狀包含經痛、性交疼痛、慢性骨盆腔疼痛以及不孕。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師黃家彥也提醒， 經痛有分原發性及續發性經痛，原發性經痛是指無明顯病因的經痛，續發性經痛有可能是子宮內膜異位症、卵巢腫瘤、子宮肌瘤或肌腺症等疾病所造成，建議到大醫院檢查，以對症正確治療。（編輯：李亨山）1070823

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