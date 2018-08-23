經期腹痛疑腫瘤 罕見子宮內膜異位搞怪

（中央社記者陳偉婷台北23日電）25歲許小姐常在經期下腹悶痛，某天下腹部劇痛就醫，檢查疑似有腫瘤，必須手術切除。幸好詢問第二意見後發現，她罹患的是罕見、良性的息肉樣子宮內膜異位症，保住子宮卵巢。

子宮內膜異位症是指原本位於子宮內膜的組織，異位到子宮以外的地方。國內約有6至10%的女性深受困擾，好發於30至40歲女姓，致病機轉及分子機制尚未明確，較可能與經血逆流、免疫及基因等因素有關。

許小姐3年前某天經期前突然急性下腹劇痛，送至某大醫院急診，檢查發現許小姐腹部內有邊緣不規則的塊狀腫瘤，疑似惡性腫瘤，須割除子宮、卵巢以保命。但許小姐年輕、未婚，無法接受要切除子宮等器官，轉到國泰醫院詢問第二意見。