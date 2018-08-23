歐洲發射風神衛星 追蹤全球氣流

風神是哥白尼計畫（Copernicus）中的一環，哥白尼計畫是歐盟和歐洲太空總署（ESA）聯合發起的一項地球觀測計畫，目的是追蹤環境破壞和援助救災行動。

以希臘神話「風神」（Aeolus）命名的這枚人造衛星，將放置在離地球320公里的高空。

火箭在當地時間晚間9時20分（台北時間23日凌晨5時20分）發射，因天候不佳讓發射推遲了24小時。從火箭發射到衛星分離耗時不到55分鐘。

（中央社巴黎22日綜合外電報導）阿利安太空公司（Arianespace）表示，歐洲今天從法屬蓋亞那（Guyana）發射了一枚火箭，將一顆衛星送入軌道以追蹤全球氣流，改進天氣預報能力。

風神衛星僅配有一項利器：都卜勒測風光達（Doppler wind lidar）－是種先進的雷射光學雷達系統，能從太空準確測量全球氣流模式。

都卜勒測風光達在紫外線光譜中將短而強的雷射光脈衝發射至地球。空氣中諸如水分、灰塵和氣體的粒子會將一小部分的光能散射回有收集和記錄功能的收發器。

輸出的脈衝和所謂「反向散射」光能信號之間的延遲會顯示出風的方向、速度和行進距離。

阿利安太空公司（Arianespace）在網站上提到：「這項任務將會提供迫切需要的數據，以提高天氣預報的品質，並有助於長期氣候研究。」

阿利安太空公司將風神衛星描述為世界上第一個以全球規模取得地球氣流樣貌的太空任務。（實習編譯：游茹渟/核稿：陳亦偉）1070823