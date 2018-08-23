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中央社

台股反彈量能不出 操作仍須謹慎

中央社2018/08/23 14:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北23日電）台股今天受惠傳產股的紡織、鋼鐵續強，且權值電子股回神，指數越過前波高點10829點，守穩年線；法人表示，大盤雖反彈 但量能未明顯增溫，整體操作上仍須謹慎。

台股加權指數終場收在10863.13點，上漲58.93點，漲幅0.55%，成交值新台幣995.39億元，量能持續低於1000億元。電子股漲0.45%，金融股漲0.17%，其他類股以造紙、紡織、食品、鋼鐵等傳產族群較強，分別上漲4.35%、2.14%、1.36%、1%。

權值電子股鴻海今天多數時間壓在平盤下，尾盤急拉翻紅，上漲0.12%，收81.8元；台積電漲1.03%，收244.5元；股王大立光開高震盪，終場下跌0.11%，收4485元。

鋼鐵族群迎來風力發電水下鋼構基礎建設商機及漲價題材，中鋼集團旗下鋼構廠中鋼構早盤攻上漲停28.15元到終場；新光鋼、世紀鋼上漲9.04%、3.45%，收37.4元、62.9元。

金融股仍受部分避險資金青睞，富邦金收平盤50.1元；國泰金漲0.77%，收52.5元；兆豐金漲0.58%，收26.1元；中信金漲0.23%，收21.55元。

國泰證期表示，台股此波反彈過程中，整體成交量持續遞減，顯示近期投資人對於本週的美中貿易談判、全球央行年會出現觀望的狀況，短期大盤雖有機會反彈但若量能未明顯增溫，整體操作仍須謹慎。（編輯：鄭雪文）1070823

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