影／黃子佼擔任觀光宣傳大使　對孟耿如喊出最甜金鐘情話

藝人黃子佼獲觀光局之邀，擔任馬來西亞市場的台北宣傳觀光大使，今（23）日現身記者會，他受訪時，提及自己因《飛碟五子奇》入圍廣播金鐘「流行音樂節目主持人獎」一事，他表示，「對我來說是強心針，很欣慰。」並透露對於下周電視金鐘入圍名單不會緊張，「我今年比較擔心的是我們家姑娘（女友孟耿如）。」
對於女友是否入圍電視金鐘獎，黃子佼有點緊張，他劈頭便說：「我今年比較擔心的是我們家姑娘。」他解釋，「她有幾個作品，其實自己沒有很在意，但是身邊的人，像是導演比她還緊張，旁邊的人很看好她。」被問到如果女友真的與入圍擦肩而過怎麼辦？他笑說：「帶她去做SPA，這樣有兩個小時可以不用講話，哈哈哈。」提及入圍廣播金鐘獎，孟耿如特別請自己吃飯，他笑說：「昨天她就說要請客去吃飯，但最後還是我買單，講歸講，這是一個謎。」
▲黃子佼對女友孟耿如喊出最甜金鐘情話。（圖／記者陳明安攝 , 2018.8.23）
黃子佼8月退出亞太影展主持，但他仍然忙碌，昨天剛大方傳授影展新任主持Sandy吳姍儒自己的經驗，25日也與楊小黎約好，要做另一場經驗傳授，「沒主持也很忙啦。」他透露今年會發新專輯，「因為是30周年，真的是等了30年。」他在乎歌曲旋律性，認為就算沒有歌詞，曲也可以走遍全世界。
對於音樂，黃子佼一直有著自己的堅持，他提及自己家裡四處都是CD播放器，「有次知道Jolin家裡沒有，立刻跟她傳訊懇談，我說你們帶頭的藝人要有責任，不能全面數位化，家裡沒有播放器，這邏輯真的很奇怪。」甚至為了電台節目，他乾脆自己弄了設備，「我的錄音室就是為了電台節目。」相當敬業。