影／黃子佼擔任觀光宣傳大使　對孟耿如喊出最甜金鐘情話

藝人黃子佼獲觀光局之邀，擔任馬來西亞市場的台北宣傳觀光大使，今（23）日現身記者會，他受訪時，提及自己因《飛碟五子奇》入圍廣播金鐘「流行音樂節目主持人獎」一事，他表示，「對我來說是強心針，很欣慰。」並透露對於下周電視金鐘入圍名單不會緊張，「我今年比較擔心的是我們家姑娘（女友孟耿如）。」

對於女友是否入圍電視金鐘獎，黃子佼有點緊張，他劈頭便說：「我今年比較擔心的是我們家姑娘。」他解釋，「她有幾個作品，其實自己沒有很在意，但是身邊的人，像是導演比她還緊張，旁邊的人很看好她。」被問到如果女友真的與入圍擦肩而過怎麼辦？他笑說：「帶她去做SPA，這樣有兩個小時可以不用講話，哈哈哈。」提及入圍廣播金鐘獎，孟耿如特別請自己吃飯，他笑說：「昨天她就說要請客去吃飯，但最後還是我買單，講歸講，這是一個謎。」