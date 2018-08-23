NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈浪費2個金牌點　詹家姊妹僅獲銀牌洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

影／黃子佼擔任觀光宣傳大使　對孟耿如喊出最甜金鐘情話

記者吳維書／台北報導2018/08/23 14:43
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

藝人黃子佼獲觀光局之邀，擔任馬來西亞市場的台北宣傳觀光大使，今（23）日現身記者會，他受訪時，提及自己因《飛碟五子奇》入圍廣播金鐘「流行音樂節目主持人獎」一事，他表示，「對我來說是強心針，很欣慰。」並透露對於下周電視金鐘入圍名單不會緊張，「我今年比較擔心的是我們家姑娘（女友孟耿如）。」

對於女友是否入圍電視金鐘獎，黃子佼有點緊張，他劈頭便說：「我今年比較擔心的是我們家姑娘。」他解釋，「她有幾個作品，其實自己沒有很在意，但是身邊的人，像是導演比她還緊張，旁邊的人很看好她。」被問到如果女友真的與入圍擦肩而過怎麼辦？他笑說：「帶她去做SPA，這樣有兩個小時可以不用講話，哈哈哈。」提及入圍廣播金鐘獎，孟耿如特別請自己吃飯，他笑說：「昨天她就說要請客去吃飯，但最後還是我買單，講歸講，這是一個謎。」


▲黃子佼對女友孟耿如喊出最甜金鐘情話。（圖／記者陳明安攝 , 2018.8.23）

黃子佼8月退出亞太影展主持，但他仍然忙碌，昨天剛大方傳授影展新任主持Sandy吳姍儒自己的經驗，25日也與楊小黎約好，要做另一場經驗傳授，「沒主持也很忙啦。」他透露今年會發新專輯，「因為是30周年，真的是等了30年。」他在乎歌曲旋律性，認為就算沒有歌詞，曲也可以走遍全世界。

對於音樂，黃子佼一直有著自己的堅持，他提及自己家裡四處都是CD播放器，「有次知道Jolin家裡沒有，立刻跟她傳訊懇談，我說你們帶頭的藝人要有責任，不能全面數位化，家裡沒有播放器，這邏輯真的很奇怪。」甚至為了電台節目，他乾脆自己弄了設備，「我的錄音室就是為了電台節目。」相當敬業。

關鍵字黃子佼台北宣傳觀光大使孟耿如電視金鐘
李亞萍狂潑冷水　余祥銓坦言很受傷男星神模仿《新說唱》　網友笑噴淚

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan