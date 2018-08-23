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中央社

健身教練罹患乳癌 自體脂肪瓣重建胸型

中央社2018/08/23 14:32
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）31歲柔柔（化名）是健身房教練，日前她洗澡摸到右側乳房有硬塊，就醫確診乳癌第二期，醫療團隊切除腫瘤後，取出她的胃網膜自體脂肪瓣，填補切除部分，切除病灶又保留美胸。

亞洲大學附屬醫院今天表示，柔柔的家族成員並無乳癌病史，她洗澡時摸到乳房有硬塊，就醫確診為乳癌後，同意接受腫瘤切除，但盼保有乳房。

乳房外科主治醫師王銘嶼表示，傳統手術在切除腫瘤病灶時，會造成外形殘缺，若患者希望保有乳房有兩種方法，第一種針對一、二期乳癌患者，可使用化療加部分切除，以減少切除範圍，但仍有可能造成乳房變形。

第二種針對三期以上的患者，通常需全乳切除，而以上兩種情形，只要保留足夠的皮膚，可以使用胃網膜自體脂肪瓣重建。

王銘嶼指出，乳房最重要的外觀為乳頭及外下側圓弧，因女教練身形較瘦弱，乳房不豐滿，惡性腫瘤位於右乳外下方，能夠保留的外觀非常有限。

切除胸部病灶後，一併取出位於腹腔內、覆蓋小腸的胃網膜自體脂肪瓣，填補部分切除後的乳房空腔，如此就不用擔心剩餘乳房組織不足，乳房出現外觀缺損或變形的現象，術後更兼具胸型美觀與切除病灶效果。

王銘嶼表示，20歲至40歲婦女，雖未列入健保補助篩檢，但只要有疑慮，應及早至乳房外科進行檢查，40歲以上有家族史的婦女，或45歲以上的婦女，每2年應做一次乳房攝影，若有異常則需透過超音波複檢，才能及早發現病灶，降低乳癌對生命的威脅。（編輯：施燕飛）1070823

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