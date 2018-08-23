健身教練罹患乳癌 自體脂肪瓣重建胸型

（中央社記者趙麗妍台中23日電）31歲柔柔（化名）是健身房教練，日前她洗澡摸到右側乳房有硬塊，就醫確診乳癌第二期，醫療團隊切除腫瘤後，取出她的胃網膜自體脂肪瓣，填補切除部分，切除病灶又保留美胸。

亞洲大學附屬醫院今天表示，柔柔的家族成員並無乳癌病史，她洗澡時摸到乳房有硬塊，就醫確診為乳癌後，同意接受腫瘤切除，但盼保有乳房。

乳房外科主治醫師王銘嶼表示，傳統手術在切除腫瘤病灶時，會造成外形殘缺，若患者希望保有乳房有兩種方法，第一種針對一、二期乳癌患者，可使用化療加部分切除，以減少切除範圍，但仍有可能造成乳房變形。