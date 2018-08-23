大學生5折！中秋節疏運加班車　台鐵、高鐵開放訂位

台鐵表示， 9 月 21 日至 25 日全線加開各級列車 217 列次， 9 月 7 日開放訂票，實名制列車於 9 月 8 日開放身份證 U 、 V 及設籍花東縣民訂票。

今（ 2018 ）年中秋節有 3 天連假，台鐵及高鐵為疏運旅客， 9 月 21 日至 25 日規畫加班車，台鐵針對花東地區推出優惠票價並發售無座位票，高鐵則宣布，中秋假期維持大學生優惠及早鳥優惠， 8 月 25 日開放預購。

9 月 21 日至 24 日東部自強號（含普悠瑪號、太魯閣號），搭乘里程超過 80 公里的無座票 8 折；東線（含跨線）普悠瑪號、太魯閣號等新自強號發售無座票，每班限量發售 120 張，乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售。

高鐵則於疏運期間加開 116 班次列車，並維持大學生優惠、早鳥優惠、標準車廂對號座卡友優惠、商務車廂限量升等方案，其中，早鳥優惠佔疏運期間總班次逾 30% ， 8 月 25 日起可一次預購中秋節假期的去回程車票。