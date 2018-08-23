久坐不動壞身體　恐增14種疾病致死率

上班族能站起來動一動的機會並不多，常常一坐就是一整天，回到家也是懶在沙發上。最近美國癌症協會的研究顯示，如果你每天坐6個小時或更長的時間，那麼提早死亡的風險將比每天坐不到3個小時的人增加19%。研究刊登在《美國流行病學期刊》（American Journal of Epidemiology）。

為了探討久坐與死亡之間的關係，在Alpa Patel博士的帶領之下，對1992年美國癌症預防協會II的研究進行分析，時間從1993年至2006年間，針對沒有得過癌症、心臟病發作、中風或其他肺病史共123,216名受試者（53,440名男性和69,776名女性）進行調查，最後發現身體活動量與死亡率有關。

從研究中得知，坐在椅子上時間越多的人，死亡風險就越高，尤其是女性。就女性而言，每天坐著6小時會比每天坐少於3小時的人，死亡風險高出37%；而就男性而言，每天坐6小時則比每天坐少於3小時的人高出18%。事實上，心血管疾病的死亡率高於癌症，特別是在缺乏身體活動的時候。

Alpa Patel博士說明，有幾項原因可以解釋久坐和死亡率是正相關，長時間坐著沒有活動，確實會影響身體的代謝，三酸甘油脂、膽固醇、空腹血糖、血壓和瘦素等，這些都是造成肥胖和心血管疾病以及其他慢性病的危險因子。

雖然這項研究因果關係還有待證實，但很明顯的，人們能坐著的時間很多，可能是看電視，用電腦或工作。研究人員更指出，隨著年齡的增長，人們坐著的機會更多、更久，而最後可能罹患慢性疾病。

因此該透過實際行動預防這些情況，其實只要每小時站2分鐘或是做個輕度的活動，就能打破久坐的壞處，進而改善膽固醇、血糖和血壓。別在老是坐著了，快起來活動一下。