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久坐不動壞身體　恐增14種疾病致死率

生活中心／綜合外電報導2018/08/23 16:10
▲上班族能站起來動一動的機會並不多，常常一坐就是一整天，回到家也是懶在沙發上。（圖／ingimage）
▲上班族能站起來動一動的機會並不多，常常一坐就是一整天，回到家也是懶在沙發上。（圖／ingimage）

上班族能站起來動一動的機會並不多，常常一坐就是一整天，回到家也是懶在沙發上。最近美國癌症協會的研究顯示，如果你每天坐6個小時或更長的時間，那麼提早死亡的風險將比每天坐不到3個小時的人增加19%。研究刊登在《美國流行病學期刊》（American Journal of Epidemiology）。

癌症預防研究協會的戰略總監暨首席研究員Alpa Patel表示，坐太久會提高14種疾病的致命風險，包括：（1）癌症、（2）心臟病、（3）糖尿病、（4）腎臟病、（5）慢性阻塞性肺病（COPD）、（6）其他肺部疾病、（7）肝病、（8）消化性潰瘍、（9）其他消化系統疾病、（10）帕金森氏病、（11）阿茲海默症、（12）神經失調、（13）肌肉骨骼疾病、（14）自殺。

為了探討久坐與死亡之間的關係，在Alpa Patel博士的帶領之下，對1992年美國癌症預防協會II的研究進行分析，時間從1993年至2006年間，針對沒有得過癌症、心臟病發作、中風或其他肺病史共123,216名受試者（53,440名男性和69,776名女性）進行調查，最後發現身體活動量與死亡率有關。

從研究中得知，坐在椅子上時間越多的人，死亡風險就越高，尤其是女性。就女性而言，每天坐著6小時會比每天坐少於3小時的人，死亡風險高出37%；而就男性而言，每天坐6小時則比每天坐少於3小時的人高出18%。事實上，心血管疾病的死亡率高於癌症，特別是在缺乏身體活動的時候。

Alpa Patel博士說明，有幾項原因可以解釋久坐和死亡率是正相關，長時間坐著沒有活動，確實會影響身體的代謝，三酸甘油脂、膽固醇、空腹血糖、血壓和瘦素等，這些都是造成肥胖和心血管疾病以及其他慢性病的危險因子。

雖然這項研究因果關係還有待證實，但很明顯的，人們能坐著的時間很多，可能是看電視，用電腦或工作。研究人員更指出，隨著年齡的增長，人們坐著的機會更多、更久，而最後可能罹患慢性疾病。

因此該透過實際行動預防這些情況，其實只要每小時站2分鐘或是做個輕度的活動，就能打破久坐的壞處，進而改善膽固醇、血糖和血壓。別在老是坐著了，快起來活動一下。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字久坐膽固醇心血管疾病上班族國外研究
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