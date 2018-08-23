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違反隱私規定 蘋果App Store下架臉書On

鉅亨網2018/08/23 14:50
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由於臉書 (FB-US) 的 Onavo Protect 數據應用程式違反隱私及蘋果 (AAPL-US) 的數據收集政策，蘋果已將此應用程式從 App Store 刪除。

「我們致力於保護整個蘋果生態系統中的用戶隱私和數據安全，」蘋果發言人在一封電子郵件中表示。「隨著政策的更新，我們明確表示 app 不應收集有關用戶設備上安裝了哪些其他 app 的資訊，並被用於分析推行廣告和銷售，用戶數據的收集以及將被如何使用都必須要很明確。」

根據知情人士的情報，蘋果曾在上週通知臉書，他們的 Onavo 違反了蘋果關於開發人員收集數據的規定，並於上週四 (16 日) 建議臉書自行刪除該應用程序。

臉書於 2013 年收購了總部位於以色列的 Onavo，它是一個免費的安全應用程序，允許使用者進入私人網絡或 VPN，來查看用戶瀏覽的網頁和下載的 app。

6 月份的時候，Facebook 曾表示沒有使用 Onavo 收集有關個人的資訊。但該公司承認使用 Onavo 收集有關哪些 APP 受歡迎以及人們的使用狀況來改進自家的產品。「我們很清楚用戶下載 Onavo 所收集的數據是什麼及怎麼被使用。」臉書表示。「作為蘋果平台上的開發者，我們會遵循他們制定的規則。」

Onavo 的爭議讓臉書再受打擊。近期，該公司正面臨著社群網站被利用來干預 2016 年總統大選的指責。週二 (21 日)，該公司召開記者會，說明近期掃蕩了可疑帳號與粉絲專頁的成果，並就這些錯誤資訊的散播展開調查。

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