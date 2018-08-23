違反隱私規定 蘋果App Store下架臉書On

由於臉書 (FB-US) 的 Onavo Protect 數據應用程式違反隱私及蘋果 (AAPL-US) 的數據收集政策，蘋果已將此應用程式從 App Store 刪除。

「我們致力於保護整個蘋果生態系統中的用戶隱私和數據安全，」蘋果發言人在一封電子郵件中表示。「隨著政策的更新，我們明確表示 app 不應收集有關用戶設備上安裝了哪些其他 app 的資訊，並被用於分析推行廣告和銷售，用戶數據的收集以及將被如何使用都必須要很明確。」

根據知情人士的情報，蘋果曾在上週通知臉書，他們的 Onavo 違反了蘋果關於開發人員收集數據的規定，並於上週四 (16 日) 建議臉書自行刪除該應用程序。