淡水河北側沿河平面道路 環評初審需再審

由於以上案件已討論10幾年，從淡水來回台北市經常塞車，為了爭取改善通勤狀況的機會，除了居民、環保團體發言，新北市議員也到場表達意見。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）討論10幾年的淡水河北側沿河平面道路開發案，今天進行環評初審，專案小組決定請新北市政府新建工程處補充強化主方案與各替代方案影響面向的權重計算及綜合評比等資料後再審。

其中有3位民意代表都主張，當地人口已有10多萬人，塞車時間從清晨6時至晚上8、9時，就連救護車救人都會延誤，希望此案能通過。環保團體則呼籲樹木保護的規劃應更積極，另外，有公民團體質疑道路興建可能會有更多人使用汽車，而非使用大眾運輸工具。

居民當中也有人質疑，難道居民不如生態環境中的生物，但也有些居民表示，雖然支持興建道路，但是後續管理，包含空氣品質的管理等都應持續。

環評委員則分析，「必要性」是審查的重要考量，雖然開發單位確實做了很多改善，然而此案橫跨自然保留區，其實無法想像還會發生什麼影響，況且交通需求的問題與淡海新市鎮的開發有關，若一直開發下去，人口會更多，此開發案是暫時紓解塞車，問題並不會解決。

最後專案小組決議請開發單位於11月30日將補充修正資料送專案小組後再審，相關補正內容包含強化主方案與各替代方案影響面向的權重計算及綜合評比。

以及儘可能提升大眾運輸利用率，以敏感性分析呈現淡江大橋及淡海輕軌興建後，此開發案對私人運具成長與對台北市交通影響的綜整分析，並研擬因應對策。還要評估生態緩衝綠帶有限路段範圍的空氣污染、噪音、綠帶不連續等的生態環境衝擊，並提出減輕措施，載明次生林補償面積及作法。（編輯：黃于）1070823