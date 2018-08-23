男星神模仿《中國新說唱》　網讚：比「反骨」好太多

大陸選秀節目《中國新說唱》來到第二季，開播以來話題不斷，連搞笑藝人Patrick（派翠克）也模仿起來，推出《中國新說唱》「20人大亂鬥」影片，不只服裝、神情相當到位，創意效果更是令網友拍案叫絕，連節目總導演也說讚。

Patrick先前曾PO出模仿《流星花園》、《惡作劇之吻》等經典偶像劇的影片，以一人分飾多角引起觀眾共鳴，近日當紅選秀節目《中國新說唱》也被Patrick拿來惡搞，連節目中MC HotDog的口頭禪「這是我的小老弟」，每當熱狗說一次，當位參賽者就會被刷掉，Patrick也模仿的維妙維肖，短短兩天引來30萬人次觀看，笑料十足。



▲Patrick模仿孔令奇經典口頭禪。（圖／翻攝Patrick臉書, 2018.08.23）

節目中除了明星導師們外，被稱為第六位評審的孔令奇，Patrick模仿的「不對欸」也相當傳神，影片一出立刻被網友狂讚，「Al Rocco 太像了啦！﻿」、「Mc hotdog 部份比較像george (張兆志)﻿」、「凡凡演感情戲也不忘開autotune，太skr了﻿」、「孔令奇好煩XD你應該模仿他被淘汰的大便臉」、「每個都模仿到位，笑死孔令奇嘴巴是中毒？哈哈哈﻿」！



▲Patrick連總導演也模仿。（圖／翻攝Patrick臉書, 2018.08.23）



▲Patrick模仿熱狗。（圖／翻攝Patrick臉書, 2018.08.23）