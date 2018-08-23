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台股盤後─資金湧入低價傳產股維繫多頭火種 日線連4

鉅亨網2018/08/23 14:57
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台股加權指數今 (23) 日在低基期傳產股持續點火下，維繫多頭人氣，終場站穩 10800 點關卡上，以 10863.13 點作收，上漲 58.93 點，日線已連 4 紅，不過，由於市場仍瀰漫著保守觀望心態，成交值不到千億元僅 995.39 億元，法人指出，近來量縮不利多方攻勢，大盤要向 11000 點靠攏還有待量能放大，而短期傳產已成為資金避風港。

由於被動元件持續成為空方摜壓的重心，再加上近來貿易戰消息紛擾令市場警戒心高，資金持續轉往有望補漲的低基期傳產股，今日包括造紙、紡織和散裝航運皆有所表現。

其中，造紙大廠榮成大漲超過 7%，永豐餘漲逾半根停板，正隆漲近 5%，寶隆也有近 3% 的漲勢，

散裝業者中航漲近半根停板，東森漲逾 4%，四維航、裕民、新興和正德均有 1% 以上漲幅。

紡織相關供應鏈同樣表現不落人後，遠東新續漲半根停板，新纖漲 4%，中纖、東聯漲 1% 之上。

從電子股來看，光纖相關細族群相對熱絡，波若威直攻漲停，光環、華星光均漲超過 5%，眾達、統新漲 4% 上下，台通有 2% 之上漲幅。

然而，被動元件族群持續走弱，在國巨續跌 3% 的影響下，美桀跌停，信昌電、密望實和光頡重挫 7% 上下，智寶、奇力新、大毅和華新科跌幅 4% 之上，禾伸堂、立敦、九豪、堡達、日電貿和立隆電跌逾 3%，凱美、雷科、鈞寶和興勤等也有 1% 以上跌勢，整體族群表現相當弱勢，成為壓抑多方信心的重心。

法人指出，目前月線、季線和半年線均朝 10900 點附近逐漸靠攏，若能守在年線 10783 點之上，大盤短線仍可望蓄勢向上攻擊，不過，隨著美中貿易等國際多空訊息持續干擾，恐不易吸引積極買盤進駐。

整體來看，正在進行的對中輸美產品增稅的聽證會與中美貿易會談，再加上日前美國總統川普批評聯準會 (Fed) 升息步調，而今日起至 25 日全球央行年會召開，法人認為，短線資金將持續持觀望態度，在蘋果新機效應尚未發酵前，投資買盤也將持續以低基期的傳產股為避風港。

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