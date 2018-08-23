台股盤後─資金湧入低價傳產股維繫多頭火種 日線連4

台股加權指數今 (23) 日在低基期傳產股持續點火下，維繫多頭人氣，終場站穩 10800 點關卡上，以 10863.13 點作收，上漲 58.93 點，日線已連 4 紅，不過，由於市場仍瀰漫著保守觀望心態，成交值不到千億元僅 995.39 億元，法人指出，近來量縮不利多方攻勢，大盤要向 11000 點靠攏還有待量能放大，而短期傳產已成為資金避風港。

由於被動元件持續成為空方摜壓的重心，再加上近來貿易戰消息紛擾令市場警戒心高，資金持續轉往有望補漲的低基期傳產股，今日包括造紙、紡織和散裝航運皆有所表現。