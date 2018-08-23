美國制裁俄羅斯 蒲亭斥適得其反毫無意義

「我希望我們的美國夥伴會意識到這樣的政策並無前景，並開始與我們正常合作。」

蒲亭在俄羅斯黑海度假勝地素溪（Sochi）與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行記者會時說：「制裁是適得其反，毫無意義的行為，對俄羅斯這樣的國家來說，更是如此。」

然而，美國對俄羅斯祭出的最新一波懲罰性措施，確實造成盧布貶值，且盧布兌美元及歐元匯價一度逼近兩年來的最低點。

（中央社俄羅斯素溪23日綜合外電報導）華府警告將對俄羅斯施加更多經濟制裁後，俄國總統蒲亭（VladimirPutin）今天指美國此舉「適得其反且毫無意義」。

蒲亭表示，這不僅是美國總統川普的「問題」，也與他所謂的「當權派」有關。

美國財政部高階官員曼德爾科（Sigal Mandelker） 昨天表示，美方可能施加「更多經濟制裁」，如果俄羅斯未停止她所謂的「惡意活動」，華府會「毫不猶豫這麼做」。

過去幾年來，美國政府也曾以克里姆林宮干涉烏克蘭內政、試圖影響美國大選，及違反聯合國對北韓的制裁禁令為由，對俄羅斯實體施加制裁。

美國本月初宣布將制裁俄羅斯後，今天正式啟動相關措施，此舉是為回應俄國毒害在英國的雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）。

俄羅斯官員堅稱，美國祭出的懲罰性措施並未對國家經濟造成任何重大影響。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070823