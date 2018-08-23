Uber引質疑 交通部：會設法提升計程車競爭力

柯志恩說，交通部一再要求Uber應該依法辦理汽車運輸業登記，或選擇當服務業，也就是以計程車客運服務業辦理登記，但Uber是共享經濟的新創服務，要求新創服務須符合舊有法規，似乎不合時宜，應研擬相關專法或鬆綁既有法規來因應。

中國國民黨立法院黨團副書記長柯志恩上午在立法院召開記者會表示，8月短短10天內，大台北接連發生4名計程車司機輕生憾事，一般認為是景氣不佳與Uber的衝擊。

（中央社記者王承中、劉冠廷、陳葦庭台北23日電）朝野立委質疑Uber遊走法律灰色地帶，要求交通部應研擬專法或鬆綁法規因應。交通部長吳宏謀說，會想辦協助計程車業者提升競爭力，Uber和計程車業者下午5時將協商。

她說，Uber從2013年進入台灣市場，打著車資低廉與叫車便利的訴求，間接壓縮到傳統計程車業者利潤，互相產生競逐關係。但面對Uber，政府似乎未提出具體因應措施，只能透過罰款來敷衍了事。

柯志恩表示，Uber去年4月改以資訊媒合平台與租賃業者合作，遊走法律灰色地帶。租賃車沒有牌照限制而計程車有，且Uber可以自己訂費率，計程車費率卻須經政府核可，造成不公平競爭，加上景氣下滑，在Uber低價競爭下，很多計程車司機繳不出貸款，就被逼上自殺之路。

民進黨立委鄭寶清認為立專法恐曠日費時，現有的法律就可以處理。他說，Uber遭重罰新台幣25億元卻只繳不到7000萬元，用法律漏洞不停提起申訴，而合法繳稅的計程車司機，政府卻無法保障其生存權，呼籲交通部要儘速拿出解決辦法。（編輯：謝佳珍）1070823