眼看貿易戰難善了 陸企謀自救力圖減損失

貿易戰走到今天，中國官方民間都有心理準備這可能是一場持久戰。北京參考消息日前披露，大陸企業也因此著手因應，以減少貿易戰對公司造成的損失。

中美貿易戰開打，兩國相互對金額500億美元的商品加徵25%高關稅。第一波關稅制裁於7月6日上路，涉及340億元的產品；另160億元產品於美東時間23日零時1分（台北時間23日中午12時1分）起實施。

（中央社台北23日電）中美貿易戰第二波關稅措施今天上路。據報導，在貿易戰可能成為持久戰的情況下，陸企開始尋求自救之道，力求將損失降到最低。

報導以位在江蘇的陸企蘇美達為例指出，為了將損失降到最低，公司做了5方面的工作，一是與美國客戶積極溝通，爭取所涉產品從最終徵稅清單中排除；二是對存在收匯風險的業務，一律投保出口信用險或採取相應保障手段。

第三是對擬加稅的對美出口商品，謹慎接單並爭取有利的加稅成本分擔；四是對尚未擬加稅的對美出口商品，審慎簽訂貿易合約；五是完善組織架構及業務流程規範，防範貿易戰在國際制裁等合規方面引發的災難性風險。

據報導，蘇美達主營業務包括大宗商品貿易與機電設備進口，園林機械、汽油與柴油發電設備、汽車零配件以及高鐵零配件等機電產品等。

談及企業自救，有專家建議積極開拓國際市場。官方數據顯示，今年上半年中國對中東歐16國進出口年增14.7%，高出全國整體增幅6.8個百分點。

值得注意的是，上海國際貿易中心戰略研究院執行院長姚為群分析，貿易摩擦對中國企業的實質性影響尚未完全凸顯，「加工貿易的利潤通常很薄，如果再加徵10%以上的關稅，企業則無利可圖。」

姚為群認為，「在互徵關稅後，國家應該考慮救濟出口和進口受影響的企業。」（編輯：周慧盈/張淑伶）1070823