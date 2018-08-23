《延禧》瓔珞、乾隆爆削骨美顏　今昔對照圖網友看呆

中國清宮劇《延禧攻略》開播至今話題未歇，最受關注的莫過於飾演女主角「魏瓔珞」的女星吳謹言，因該劇爆紅的她身價水漲船高，不過人紅是非多，近日有網友挖出她多年前舊照，質疑吳謹言曾削骨整容，還PO出照片佐證，引起不小議論。
▲吳謹言先前顴骨下方的臉部線條較為凸出，今同樣部位明顯平滑許多。（圖／翻攝吳謹言微博、鵝組兔區爆料2018.08.23）
今（23）日有網友在微博上傳數張吳謹言舊照，直言她曾在臉上動刀，當中可見吳謹言先前顴骨下方的臉部線條較為凸出，對比現今與「乾隆」聶遠合照，同樣部位明顯平滑許多，此外，網友還拿出《延》劇的影片截圖，指出她下巴異常凸起，推測可能是做了「削骨磨腮」手術。
▲吳謹言下巴異常凸起，網友推測可能動了「削骨磨腮」手術。（圖／翻攝鵝組兔區爆料微博 , 2018.08.23）
除了吳謹言，網友也認為飾演「乾隆」的聶遠疑似也「修修臉」，早年的他兩邊臉頰骨頭凸出，與今日削尖的瓜子臉模樣實在差很大，兩人今昔對照圖一出立刻掀起熱議，不過有人認為假使兩人外貌真的「維修」過，也算是整得很成功了。
▲飾演「乾隆」的聶遠疑似也「修修臉」。（圖／翻攝鵝組兔區爆料微博 , 2018.08.23）
▲吳謹言（左）與男星聶今日臉頰皆變尖、變圓。（圖／翻攝鵝組兔區爆料微博 , 2018.08.23）