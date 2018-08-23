《延禧》瓔珞、乾隆爆削骨美顏　今昔對照圖網友看呆

中國清宮劇《延禧攻略》開播至今話題未歇，最受關注的莫過於飾演女主角「魏瓔珞」的女星吳謹言，因該劇爆紅的她身價水漲船高，不過人紅是非多，近日有網友挖出她多年前舊照，質疑吳謹言曾削骨整容，還PO出照片佐證，引起不小議論。



▲吳謹言先前顴骨下方的臉部線條較為凸出，今同樣部位明顯平滑許多。（圖／翻攝吳謹言微博、鵝組兔區爆料2018.08.23）