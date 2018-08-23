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MCL網咖電競聯賽 絕地求生季後賽開打

中央社2018/08/23 15:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）由智凡迪聯合台港澳300家網咖打造的「MCL台港澳網咖電競聯賽」獲得「絕地求生」官方授權舉辦的百萬獎金「MCL絕地求生夏季聯賽」，24強已出爐，季後賽正式開打爭奪百萬總獎金。

「MCL絕地求生夏季聯賽」第一階段的例行賽事已順利落幕，參賽的80支隊伍歷經22場比賽的考驗，最後由24支隊伍成功脫穎而出前進季後賽，其中獨佔鰲頭的是被譽為夢幻隊伍的「麗華行網際生活館-Casually」，由「ahqFT」成員領銜，並請來知名直播主「家偉」、「彥理」，每次出賽總是引來全場注目。

不過官方透露，在季後賽中「彥理」即將缺席，「麗華行網際生活館-Casually」將會如何應戰，請玩家拭目以待。

這次24強隊伍名單中有不少知名戰隊，像是「MAD」、「MS」、「SAGP」、「Victory Fox」、「異類」等，其中「異類」是「S.H.E」職業戰隊的化身，這些隊伍皆具有高水準的吃雞表現。

此外，先前在熱身賽取得亮眼成績的素人隊伍「雙槍老太婆」，在例行賽的發揮可圈可點，每場賽事成績依舊名列前茅，而其他素人隊伍「FairyGirl」、「如來佛組特派使者」、「8568戰隊」、「TRC」、「BHs」也都是MCL開賽以來一路奮戰的隊伍，此次成功晉級季後賽，等於對素人隊伍在電競之路的努力給予肯定。

「MCL絕地求生夏季聯賽」季後賽在8月22日、8月23日、8月26日、8月29日正式開打，4天賽事共會進行8場比賽，並以8場比賽總積分決定總決賽16支隊伍，同時前8名的隊伍也會額外獲得總決賽的獎勵積分，在總決賽開打前搶先獲得積分，取得優勢。戰況將由MCL電競星光大道進行網路直播。

總決賽將在8月30日以及9月2日舉行，將會進行6場比賽，由總積分最高的隊伍成為「MCL絕地求生夏季聯賽」冠軍，抱回冠軍獎金40萬元，亞軍獎金25萬元，季軍獎金15萬元，第4名至第8名隊伍也有萬元獎金。（編輯：楊凱翔）1070823

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