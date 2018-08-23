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娛樂

老婆懷孕大男人？《甄嬛》皇帝挨轟　蔣勤勤替夫抱不平

娛樂中心／綜合報導2018/08/23 15:29
▲蔣勤勤懷胎8個月，仍參加實境節目《幸福三重奏》。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）
▲蔣勤勤懷胎8個月，仍參加實境節目《幸福三重奏》。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）

金馬影帝陳建斌因演出《後宮甄嬛傳》中的皇上知名度大開，與老婆蔣勤勤近日登上陸綜真人秀《幸福三重奏》，當時蔣勤勤懷胎即將臨盆，家事卻是老婆一人在負責，節目播出後陳建斌被網友批評，蔣勤勤也在微博上替老公說話。


▲蔣勤勤（右一）7月生下二兒子。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）


▲蔣勤勤微博全文。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）

蔣勤勤錄製節目時正挺著8個月的孕肚，在廚房仍忙進忙出，陳建斌曾說過自己不擅長家事，被網友攻擊「典型的大男人主義，沒老婆會餓死」，對此蔣勤勤在微博上替老公澄清，「姊夫不會做飯但會養家！不會打掃但會疼人 (用眼神確認過，只是較比另類）！不會甜言蜜語但會寫寫小詩！」蔣勤勤表明自己是愛上陳建斌的才華洋溢，並附上老公寫給她的詩佐證。


▲蔣勤勤PO出老公寫給她的詩，展現陳建斌柔情一面。（圖／翻攝蔣勤勤微博, 2018.08.23）

此外，《幸福三重奏》最新一集中，蔣勤勤在看電視時突然爆料，陳建斌年輕時與韓國男星趙寅成很像，陳建斌反駁老婆自己不像趙寅成，回頭又自豪說出「我覺得我年輕時比他帥多了。」不少網友看到照片後，紛紛讚同蔣勤勤說的話，「是真愛沒錯了」、「本來想說哪裡像，看完後竟無言以對」。


▲陳建斌年輕時被說像韓星趙寅成。（圖／翻攝YouTube, 2018.08.23）

關鍵字蔣勤勤陳建斌幸福三重奏趙寅成
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