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亞運／鏖戰5局勝越南　中華女排奪首勝保晉8機會

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/23 15:47
▲中華女排（圖／中華奧會提供）
▲中華女排（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，今(23)日中華女排小組賽第三戰非贏不可，面對越南雙方鏖戰5局，中華隊最終以25:13、19:25、25:19、25:16、15:11總局數3:2取得首勝，終止二連敗，保住晉級8強機會。

越南有上季曾來台打企業排球聯賽的外援主攻手譚緹(T.T.T.Thuy)，靠著過人的190公分和重砲攻擊，在企排的得分僅次於中華隊主砲陳姿雅，賽前是越南隊得分最高的球員，今天也帶給中華隊不少苦頭吃。


▲中華女排陳姿雅。（圖／中華奧會提供）

面對非贏不可的第三戰，中華隊首局就拿出必勝氣勢，在雙方拉鋸形成13:13平手後，打出10:0攻勢，最後謝苡縥發球得分，中華隊以25:13率先收下首局。

第二局，中華隊遭遇亂流以19:25讓出。第三局，中華隊站穩腳步一路領先先來到局點，越南救回一個後，中華隊把握機會攻擊，讓越南攔網打手出界，中華隊以25:19聽牌。

第四局，中華隊，被拉開3:13落後，儘管在24:14時接連救回2個局點，仍以24:16讓出。

進入決勝第五局搶15分，中華隊開局取得5:1，但被回敬連拿5分超前，不過中華隊隨即提振士氣、連拿6分來到第一個賽末點14:8，儘管浪費3分，但靠著陳姿雅殺球仍以15:11獲勝。


▲中華女排曾琬羚。（圖／中華奧會提供）

中華隊和中國、越南、哈薩克、南韓及印度同分在B組，要力拚前4名晉級8強，目前，首戰1:3不敵哈薩克，次戰0:3敗給里約奧運冠軍中國，今日拿下越南保住晉級機會，接下來必須再搶下一勝才能晉級。

中華女排在歷屆亞運的最佳成績是2006年杜哈亞運的銅牌，接著是廣州亞運的第7和仁川亞運的第5，若是中華女排這次沒晉級8強，也將是亞運的最差成績。

 

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