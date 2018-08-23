日首位女戰機飛官誕生 看電影嚮往飛行

防衛省為因應少子化等因素造成自衛官招募人數減少，修改相關性別限制，持續增加進用女性。

日本放送協會（NHK）報導，松島美紗是從前年開始進入戰機飛官訓練課程。航空自衛隊表示，目前還有另外3名女性自衛官，正在接受戰機飛官的訓練課程。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本航空自衛隊首位女性戰機飛官今天誕生，她是身高159公分、現年26歲的松島美紗中尉，因為小時候看了美國男星湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士」電影，就開始嚮往飛行。

松島美紗今天順利完成F-15戰機駕駛訓練相關課程，跟其他5位男性飛官一起領取證書後，接受日媒採訪。她說：「這是我從小的夢想，想盡快能獨當一面。」

松島出身橫濱市，小時候看了阿湯哥主演的空戰電影「捍衛戰士」（Top Gun）後，就一直很嚮往飛行，心中總想駕駛大飛機在天空中自由飛行。

防衛大學畢業後，松島初任官，因為當時女性尚無法擔任戰機飛行員，所以她朝駕駛運輸機努力。

幸運的是，防衛省2015年11月修改規定，開放女性也可以駕駛戰機，讓松島如願以償踏上戰機飛官的訓練道路。

由於戰機飛官是航空自衛隊的招牌，駕駛戰機必須承受肉體上及精神上的高度負擔，在正式下部隊前要接受約3年的飛行訓練。

戰機飛行員必須在高速迴旋的戰機座艙內，最高承受相當是自己體重9倍的重力，且如何因應侵犯領空的外國軍機，常被迫要做出迅速判斷。

航空自衛隊1993年起幾乎廢除過去限制女性擔任運輸機及救難機飛行員等禁令，但對戰機飛行員部分則保留這樣的限制。隨著美軍90年代對女性戰機飛官解禁，日本也在2015年修改規定，並在基地內設置托育場所，打造一個適合男性與女性工作的環境。

之所以放寬女性擔任戰機飛官的限制，主要背景還是人才不足。隨著日本社會朝少子化及高學歷化發展，想從事自衛官工作的青年愈來愈少；加上整個社會的工作環境持續改善，更讓自衛官徵募工作愈顯困難。

目前日本自衛官約22萬人，其中女性約1.5萬人，占比約6.5%；防衛省日前曾宣示，希望2030年度前能提升女性自衛官比率到9%。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070823