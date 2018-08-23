隱形的吶喊 首次以台灣館參加倫敦設計雙年展

（中央社記者鄭景雯台北23日電）英國倫敦設計雙年展今年邁入第2年，在文化部支持下，藝術銀行首次以「國家館」形式參加，邀藝術家吳政璋、許哲瑜參展，從一外一內的宏觀、微觀視野，展現不同世代觀點。
英國倫敦設計雙年展2016年首次舉辦，原為城市展，今年發展成國家設計展，展覽不侷限於設計作品，而是包括廣泛的策展、新媒體創作等，都可在倫敦設計雙年展展出。
本屆倫敦設計雙年展主題為「情緒狀態」，取自達爾文1872年的著作「人及動物之表情」，以憤怒、蔑視、厭惡、恐懼、幸福、悲傷和驚喜7種情緒表現，探討藝術、設計如何影響人們生活。
2018倫敦設計雙年展台灣館策展人蘇承璞以「隱形的吶喊」作為展覽主題，他表示，這2、3年無論是台灣在國際上的身份，或是台灣內部的紛亂，崩世代都面臨不少壓力，累積很多情緒。「隱形吶喊」像是有隱藏在內心已久的負面情緒，透過訴說自己的故事、理解別人的故事，可以讓壓力釋放。希望用這樣的方式連結全世界共同經驗，透過藝術作品互相了解、釋放。蘇承璞從藝術銀行的藝術家挑選出吳政璋、許哲瑜參展，前者踏足台灣土地，透過宏觀角度表達對土地的關懷；後者則探索內在，講述家庭記憶的故事，一外、一內展現不同世代觀點。
目前任教於嶺東科技大學視覺傳達設計系助理教授的吳政璋，過去曾是報導攝影師，他以田野調查角度，長期拍攝石化工業、漂流木海岸、檳榔林、私人宮壇，這次參展主題「台灣美景之噪音計畫」，將錄像與對應議題的音樂、環境音、人聲等不同的聲音結合，台灣美麗且哀愁的複雜情緒隨著動態影像慢慢浮現。
曾獲2016年台新藝術獎年度大獎的許哲瑜表示，這次以30分鐘的「穿顱透寫」動畫錄像短片參展，拍攝哥哥的家庭記憶，再把這些記憶延伸至2則發生在周遭的社會案件，透過個人記憶連結到媒體技術，討論這兩者之間曖昧不明的關係。
2018倫敦設計雙年展台灣館，9月4日至23日將在英國倫敦薩默賽特府（Somerset House）展出。（編輯：陳怡璇）1070823