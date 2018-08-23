隱形的吶喊 首次以台灣館參加倫敦設計雙年展

（中央社記者鄭景雯台北23日電）英國倫敦設計雙年展今年邁入第2年，在文化部支持下，藝術銀行首次以「國家館」形式參加，邀藝術家吳政璋、許哲瑜參展，從一外一內的宏觀、微觀視野，展現不同世代觀點。

英國倫敦設計雙年展2016年首次舉辦，原為城市展，今年發展成國家設計展，展覽不侷限於設計作品，而是包括廣泛的策展、新媒體創作等，都可在倫敦設計雙年展展出。

本屆倫敦設計雙年展主題為「情緒狀態」，取自達爾文1872年的著作「人及動物之表情」，以憤怒、蔑視、厭惡、恐懼、幸福、悲傷和驚喜7種情緒表現，探討藝術、設計如何影響人們生活。